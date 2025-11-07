रात के अंधेरे में मौत बनकर दौड़ रहे लोडिंग वाहन, सड़क पर चल रहे लोगों की जान पर बना खतरा

बीना. शहर की मुख्य सड़को पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की रात शहर के व्यस्ततम सर्वोदय चौराहा पर एक लोडिंग वाहन बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के बड़ी संख्या में प्लास्टिक के पाइप लादे हुए तेज रफ्तार से दौड़ता दिखाई दिया। वाहन में पाइप इस तरीके से लदे थे कि वह पीछे की ओर बहुत बाहर तक निकले हुए थे, जिससे सडक़ पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की जान पर खतरा मंडरा रहा था।

प्रत्यक्षदर्शी राकेश साहू ने बताया कि चालक ने न तो लाल झंडी लगाई थी और न ही पाइपों के आगे-पीछे किसी प्रकार की चेतावनी लाइट थी। वहीं, सड़क किनारे खड़ी कारों और पीछे से आ रही दोपहिया वाहनों के लिए यह ट्रक मौत का कारण बन सकता था। सर्वोदय चौराहे पर पाइप एक ट्रांसफॉर्मर से भी टकरा गए थे। रात के समय कम रोशनी में पाइपों की लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, जिससे किसी भी क्षण बड़ा हादसा हो सकता था।