रात के अंधेरे में मौत बनकर दौड़ रहे लोडिंग वाहन, सड़क पर चल रहे लोगों की जान पर बना खतरा

लोडिंग वाहन में रखे पाइप
बीना. शहर की मुख्य सड़को पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की रात शहर के व्यस्ततम सर्वोदय चौराहा पर एक लोडिंग वाहन बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के बड़ी संख्या में प्लास्टिक के पाइप लादे हुए तेज रफ्तार से दौड़ता दिखाई दिया। वाहन में पाइप इस तरीके से लदे थे कि वह पीछे की ओर बहुत बाहर तक निकले हुए थे, जिससे सडक़ पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की जान पर खतरा मंडरा रहा था।
प्रत्यक्षदर्शी राकेश साहू ने बताया कि चालक ने न तो लाल झंडी लगाई थी और न ही पाइपों के आगे-पीछे किसी प्रकार की चेतावनी लाइट थी। वहीं, सड़क किनारे खड़ी कारों और पीछे से आ रही दोपहिया वाहनों के लिए यह ट्रक मौत का कारण बन सकता था। सर्वोदय चौराहे पर पाइप एक ट्रांसफॉर्मर से भी टकरा गए थे। रात के समय कम रोशनी में पाइपों की लंबाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, जिससे किसी भी क्षण बड़ा हादसा हो सकता था।
आए दिन निकलते हैं ऐसे वाहन
लोगों ने बताया कि ऐसे ओवरलोडेड वाहन अक्सर शहर में बिना रोक-टोक के घूमते रहते हैं, पुलिस विभाग द्वारा भी इसपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी लोडिंग वाहन को निर्धारित सीमा से अधिक भार या लंबाई में सामान लादने की अनुमति नहीं होती, लेकिन यहां खुलेआम इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
अभियान चलाने की मांग
लोगों ने मांग की है कि ऐसे खतरनाक वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और यातायात पुलिस द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जाए, ताकि भविष्य में किसी अनहोनी को रोका जा सके। यदि समय रहते इस तरह की लापरवाही पर रोक नहीं लगी, तो कभी भी बड़ा हादसा होकर निर्दोष लोगों की जान जा सकती है।
