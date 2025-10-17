भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव 21 को, भाग्योदय में चढेगा लाडू

जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2552 वां निर्वाण महोत्सव 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भाग्योदय तीर्थ में मुनि विमल सागर महाराज के ससंघ सानिध्य में 40 परिवार 2552 दीपक जलाकर के निर्वाणोत्सव मनाएंगे। पूरे देश में 21 अक्टूबर को लाडू चढ़ाए जाएंगे और उसके पश्चात दीपावली पूजन होगा।

मुनि सेवा समिति के अनुसार निर्माण महोत्सव की तैयारी सभी जैन मंदिरों में प्रारंभ हो गई हैं। सभी जैन मंदिरों में सुबह 6.30 बजे से अभिषेक शांति धारा, भगवान महावीर स्वामी की पूजन के बाद लाडू चढ़ाया जाएगा। जहां-जहां मुनि संघ और आर्यिका संघ विराजमान है उनके सानिध्य में लाडू चढ़ाया जाएगा।