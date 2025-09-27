भूतेश्वर मंदिर में हुई मां हरसिद्धि की महाआरती

श्री देव भूतेश्वर मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पर मां हरसिद्धि की भव्य महाआरती का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के हुआ। मंदिर के पुजारी पं. राजेश मिश्रा शास्त्री ने बताया कि इस विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तजन अपने घरों से थालियों में दीप, फूलमालाएं और प्रसाद लेकर पहुंचे और मां हरसिद्धि की आराधना में भाग लिया। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजन में मंदिर समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे और व्यवस्था को सफल बनाने में योगदान दिया।