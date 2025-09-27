Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

भूतेश्वर मंदिर में हुई मां हरसिद्धि की महाआरती

श्री देव भूतेश्वर मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पर मां हरसिद्धि की भव्य महाआरती का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के हुआ। मंदिर के पुजारी पं. राजेश मिश्रा शास्त्री ने बताया कि इस विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

सागर

Rizwan ansari

Sep 27, 2025

श्री देव भूतेश्वर मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पर मां हरसिद्धि की भव्य महाआरती का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के हुआ। मंदिर के पुजारी पं. राजेश मिश्रा शास्त्री ने बताया कि इस विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तजन अपने घरों से थालियों में दीप, फूलमालाएं और प्रसाद लेकर पहुंचे और मां हरसिद्धि की आराधना में भाग लिया। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजन में मंदिर समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे और व्यवस्था को सफल बनाने में योगदान दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 04:56 pm

Published on:

27 Sept 2025 04:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भूतेश्वर मंदिर में हुई मां हरसिद्धि की महाआरती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.