सुबह- शाम कोहरे और धुंध से बदलेगा मौसम, सर्द हवाओं से होगी तापमान में गिरावट

शहर में नवंबर में सर्दी का 59 वर्ष का रिकार्ड टूटा है। अब आखिरी सप्ताह में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह से बादल छाए और सर्द हवाएं चली। नवंबर के आखिरी सप्ताह में शीतलहर चलने का अनुमान नहीं है, लेकिन तापमान में गिरावट हो सकती है। सुबह- शाम कोहरा और धुंध की स्थिति की ज्यादा रहेगी। धुंध छाने से एक्यूआई का स्तर भी बढ़ने की संभावना है। दरअसल इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में रविवार को विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट के बाद गुजरात, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र पंजाब और हरियाणा पर राख का प्रभाव पड़ा है। दिल्ली में इसका प्रभाव पड़ने से आने वाले दिनों में सागर में हल्का असर दिखाई देगा।