6 आदतन अपराधी मोतीनगर पुलिस की हिरासत में, त्योहार को देखते हुए कार्रवाई

त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोतीनगर पुलिस ने 6 आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। पकड़े गए सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं। यह अपराधी क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर घूमते हैं और राहगीरों व स्थानीय निवासियों में भय व आतंक का माहौल बनाकर शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सिविल लाइन निवासी 42 वर्षीय अप्पू पुत्र मोहम्मद इब्राहिम खान, काकागंज निवासी अन्नू उर्फ अनिल पुत्र आनंदी अहिरवार 22, वल्लभ नगर वार्ड निवासी सचिन पुत्र गणेश अहिरवार 31, सुभाष नगर वार्ड निवासी राहुल पुत्र वीरेंद्र अहिरवार 24, भगतसिंह वार्ड निवासी नितिन पुत्र सुखदेव वाल्मिकी 39 और इतवारी टौरी निवासी 32 वर्षीय छोटू उर्फ जग्गा पुत्र देवेंद्र करोसिया को गिरफ्तार किया गया है।