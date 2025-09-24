Patrika LogoSwitch to English

सागर

मोतीनगर पुलिस ने जब्त किए 50 हजार रुपए कीमत के पटाखे और बारूद

मोतीनगर थाना पुलिस ने संत रविदास वार्ड स्थित एक दुकान से 50 हजार रुपए कीमत के पटाखे व बारूद जब्त किया है। आरोपी दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है।

सागर

Rizwan ansari

Sep 24, 2025

मोतीनगर थाना पुलिस ने संत रविदास वार्ड स्थित एक दुकान से 50 हजार रुपए कीमत के पटाखे व बारूद जब्त किया है। आरोपी दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार मोतीनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि संत रविदास वार्ड स्थित एक किराए की दुकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और निर्माण किया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दुकान संचालक ओमकार प्रजापति दुकान पर मौजूद था। पुलिस ने दुकान के अंदर तलाशी ली तो पुलिस को पैकेट में करीब 2000 नग पटाखे, 30 किग्रा बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री मिली। दुकानदार के पास विस्फोटक सामग्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। आरोपी बिना अनुमति व लाइसेंस के पटाखों का निर्माण और भंडारण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मोतीनगर पुलिस ने जब्त किए 50 हजार रुपए कीमत के पटाखे और बारूद

