11 साल बाद मिली प्रेमिका, पत्नी-बच्चों को छोड़कर भाग गया पति

extramarital affair (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के सागर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति को शादी के 11 साल बाद प्रेमिका मिली और फिर दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि व्यक्ति अपने बसे-बसाए परिवार को छोड़कर प्रेमिका के साथ भाग गया। प्रेमिका से साथ भागे व्यक्ति के तीन बच्चे भी हैं वहीं उसकी पत्नी का आरोप है कि पति घर से जेवरात और नकदी भी ले गया है और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है।
कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची बहेरिया थाना क्षेत्र की 30 साल की निकिता (बदला हुआ नाम) ने बताया कि उसकी शादी करीब 11 साल पहले राजेन्द्र अहिरवार से शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं, करीब एक साल से राजेन्द्र उसे व बच्चों को किराए के मकान में छोड़कर अलग रहने लगा था। इसी दौरान राजेन्द्र के गांव की ही एक युवती अवैध संबंध बन गए। जब इसका पता उसे चला तो उसने विरोध किया जिस पर पति राजेन्द्र ने उसे चुप रहने की धमकी दी।
पीड़िता निकिता (बदला हुआ नाम) के मुताबिक 3 नवंबर को पति राजेन्द्र घर आया और उसके साथ मारपीट की और अपनी बहन की मदद से घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर भाग गया। पति उसकी प्रेमिका के साथ भाग गया है। निकिता का आरोप है कि जब वो बहेरिया थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने मारपीट, लूट और धमकी की धाराओं के बजाय जबरन पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की। निकिता का कहना है कि उसे व उसके तीन बच्चों की जान को खतरा है इसलिए पति उसकी प्रेमिका व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए।
