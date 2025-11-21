11 साल बाद मिली प्रेमिका, पत्नी-बच्चों को छोड़कर भाग गया पति

पीड़िता निकिता (बदला हुआ नाम) के मुताबिक 3 नवंबर को पति राजेन्द्र घर आया और उसके साथ मारपीट की और अपनी बहन की मदद से घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर भाग गया। पति उसकी प्रेमिका के साथ भाग गया है। निकिता का आरोप है कि जब वो बहेरिया थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने मारपीट, लूट और धमकी की धाराओं के बजाय जबरन पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की। निकिता का कहना है कि उसे व उसके तीन बच्चों की जान को खतरा है इसलिए पति उसकी प्रेमिका व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए।