सागर

11 साल बाद मिली प्रेमिका, पत्नी-बच्चों को छोड़कर भाग गया पति

mp news: शादी के सालों बाद हुआ इश्क तो पत्नी और तीन बच्चों को छोड़कर घर से जेवरात व नकदी समेटकर प्रेमिका के साथ भागा...।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Nov 21, 2025

sagar

extramarital affair (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के सागर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति को शादी के 11 साल बाद प्रेमिका मिली और फिर दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि व्यक्ति अपने बसे-बसाए परिवार को छोड़कर प्रेमिका के साथ भाग गया। प्रेमिका से साथ भागे व्यक्ति के तीन बच्चे भी हैं वहीं उसकी पत्नी का आरोप है कि पति घर से जेवरात और नकदी भी ले गया है और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है।

शादी के 11 साल बाद…

कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची बहेरिया थाना क्षेत्र की 30 साल की निकिता (बदला हुआ नाम) ने बताया कि उसकी शादी करीब 11 साल पहले राजेन्द्र अहिरवार से शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं, करीब एक साल से राजेन्द्र उसे व बच्चों को किराए के मकान में छोड़कर अलग रहने लगा था। इसी दौरान राजेन्द्र के गांव की ही एक युवती अवैध संबंध बन गए। जब इसका पता उसे चला तो उसने विरोध किया जिस पर पति राजेन्द्र ने उसे चुप रहने की धमकी दी।

3 नवंबर को प्रेमिका के साथ भागा पति

पीड़िता निकिता (बदला हुआ नाम) के मुताबिक 3 नवंबर को पति राजेन्द्र घर आया और उसके साथ मारपीट की और अपनी बहन की मदद से घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर भाग गया। पति उसकी प्रेमिका के साथ भाग गया है। निकिता का आरोप है कि जब वो बहेरिया थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने मारपीट, लूट और धमकी की धाराओं के बजाय जबरन पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की। निकिता का कहना है कि उसे व उसके तीन बच्चों की जान को खतरा है इसलिए पति उसकी प्रेमिका व ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए।

बीवी से ड्राइवर का हंसी मजाक करना मालिक को नहीं था पसंद फिर…
सागर
SAGAR

Published on:

21 Nov 2025 07:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 11 साल बाद मिली प्रेमिका, पत्नी-बच्चों को छोड़कर भाग गया पति

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

साजिश का पर्दाफाश…20 लाख की ठगी के गवाहों को फंसाने दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने भोपाल से बुलाई महिला

सागर

पंचकल्याण महोत्सव: महामुनि शांतिनाथ के हुए आहार, प्राण प्रतिष्ठा के दिए संस्कार

सागर

यहां मस्जिद की खुदाई में निकली भगवान राम की मूर्ति, मचा बवाल

सागर

दो दिन चला अतिक्रमण हटाने का अभियान, कार्रवाई रुकते ही फिर सड़क किनारे खड़े हो हाथठेला

The encroachment removal drive continued for two days, and as soon as the action stopped, handcarts started standing on the roadside again.
सागर

सहकारिता बैंक में नहीं पर्याप्त कैश, एक बार में किसान को दिए जा रहे पांच हजार

Co-operative banks don't have enough cash, farmers are being given Rs 5,000 at a time
सागर
