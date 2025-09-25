एमपी में फिर बदला नाम, अब ‘जैसीनगर’ होगा ‘जय शिवनगर’

सीएम डॉ मोहन यादव ने जैसीनगर को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने सिंगल विंडो का शुभारंभ किया है। इस समय जिस तरह घर-घर नल से जल पहुंच रहा है। ठीक इसी तरह आने वाले समय में घर-घर लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। सिंगल विंडो के जरिए सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी मिलेंगी।