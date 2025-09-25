एमपी में फिर बदला नाम, अब ‘जैसीनगर’ होगा ‘जय शिवनगर’

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले के जैसीनगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सुरखी विधानसभा के जैसीनगर का नाम बदलकर जय शिव नगर करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आपका प्रस्ताव आने पर प्रक्रिया शुरु हो जाएगी।
सीएम डॉ मोहन यादव ने जैसीनगर को नगर परिषद बनाने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने सिंगल विंडो का शुभारंभ किया है। इस समय जिस तरह घर-घर नल से जल पहुंच रहा है। ठीक इसी तरह आने वाले समय में घर-घर लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। सिंगल विंडो के जरिए सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी मिलेंगी।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी कुछ भी कहें लेकिन इसी दीपावली के बाद भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। मोहन यादव ने कहा कि ये कांग्रेसी रोते रहें, हमारे पास इतना पैसा है कि हम बहनों को देते रहेंगे।