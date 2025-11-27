एमपी में बड़े महंत ने जहर खाकर की खुदकुशी, महिला व पूर्व गद्दीदारों पर गंभीर आरोप

भाई धर्मेन्द्र दुबे व पुजारी संतोष मिश्रा ने बताया कि महंत शंकर शरण दास पूर्व में अध्यक्ष भी थे लेकिन फिर उन्होंने किन्हीं कारणों से अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और जय सिंह ठाकुर उनकी जगह नए अध्यक्ष बने। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व गद्दीदार नारायण आचार्य और कमलनयन कई दिनों से महंत शंकर शरण दास को प्रताड़ित कर रहे थे। आश्रम में कुछ दिन पहले खाना बनाने आने वाली महिला के जरिए महंत शंकर शरण दास को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी जा रही थी।