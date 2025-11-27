एमपी में बड़े महंत ने जहर खाकर की खुदकुशी, महिला व पूर्व गद्दीदारों पर गंभीर आरोप

Mahant Shankar Sharan Das (file photo)
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के भीमकुंड आश्रम के महंत शंकर शरण दास ने गुरूवार को सागर में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महंत को जहर खाने के बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। महंत के भाई धर्मेन्द्र दुबे व पुजारी संतोष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि महंत शंकर शरण दास ने प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दी है।
भाई धर्मेन्द्र दुबे व पुजारी संतोष मिश्रा ने बताया कि महंत शंकर शरण दास पूर्व में अध्यक्ष भी थे लेकिन फिर उन्होंने किन्हीं कारणों से अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और जय सिंह ठाकुर उनकी जगह नए अध्यक्ष बने। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व गद्दीदार नारायण आचार्य और कमलनयन कई दिनों से महंत शंकर शरण दास को प्रताड़ित कर रहे थे। आश्रम में कुछ दिन पहले खाना बनाने आने वाली महिला के जरिए महंत शंकर शरण दास को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी जा रही थी।
बताया गया है कि आश्रम में खाना बनाने वाली महिला ने बीते दिनों एक स्थानीय चैनल पर बयान भी दिया था जिसमें महंत पर छेड़खानी और हाथ पकड़ने के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही कुछ दिन पहले आश्रम परिसर में 10-12 लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। इन सभी घटनाओं के कारण महंत शंकर शरण दास मानसिक रूप से परेशान थे और अब खुदकुशी कर ली।
