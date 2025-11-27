Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

एमपी में बड़े महंत ने जहर खाकर की खुदकुशी, महिला व पूर्व गद्दीदारों पर गंभीर आरोप

mp news: छतरपुर जिले के भीमकुंड आश्रम के महंत शंकर शरण दास ने जहर खाकर की खुदकुशी, प्रताड़ना के आरोप...।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Nov 27, 2025

Mahant Shankar Sharan Das

Mahant Shankar Sharan Das (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के भीमकुंड आश्रम के महंत शंकर शरण दास ने गुरूवार को सागर में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महंत को जहर खाने के बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। महंत के भाई धर्मेन्द्र दुबे व पुजारी संतोष मिश्रा ने आरोप लगाया है कि महंत शंकर शरण दास ने प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दी है।

प्रताड़ित करने के आरोप

भाई धर्मेन्द्र दुबे व पुजारी संतोष मिश्रा ने बताया कि महंत शंकर शरण दास पूर्व में अध्यक्ष भी थे लेकिन फिर उन्होंने किन्हीं कारणों से अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और जय सिंह ठाकुर उनकी जगह नए अध्यक्ष बने। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व गद्दीदार नारायण आचार्य और कमलनयन कई दिनों से महंत शंकर शरण दास को प्रताड़ित कर रहे थे। आश्रम में कुछ दिन पहले खाना बनाने आने वाली महिला के जरिए महंत शंकर शरण दास को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी जा रही थी।

महिला ने लगाए थे आरोप

बताया गया है कि आश्रम में खाना बनाने वाली महिला ने बीते दिनों एक स्थानीय चैनल पर बयान भी दिया था जिसमें महंत पर छेड़खानी और हाथ पकड़ने के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही कुछ दिन पहले आश्रम परिसर में 10-12 लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। इन सभी घटनाओं के कारण महंत शंकर शरण दास मानसिक रूप से परेशान थे और अब खुदकुशी कर ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 04:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी में बड़े महंत ने जहर खाकर की खुदकुशी, महिला व पूर्व गद्दीदारों पर गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ड्यूटी के दौरान डॉक्टर से बदसलूकी करने का आरोप, फिर भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

Accused of misbehaving with a doctor while on duty, yet police are not taking action
सागर

भावांतर में गड़बड़ी: व्यापारी ने सोयाबीन खरीदे बिना दर्शा दी तौल, जांच में 904 क्विंटल मिला कम

Bhavantar discrepancy: Trader showed weight without buying soybean, investigation found 904 quintals less
सागर

सौ ट्रांसफार्मरों का हजारों लीटर ऑयल चोरी, किसानों को करनी पड़ रही रखवाली

Thousands of liters of oil stolen from a hundred transformers, farmers have to guard them
सागर

राम जानकी विवाह महोत्सव में चार जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

सागर

श्री रघुवर कोमल कमल नयन को जनकनंदनी ने पहनाई जयमाला, सात फेरों के साथ विवाह संस्कार, कन्यादान हुआ

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.