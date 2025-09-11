फिर बीना विधायक की मुश्किलें बढ़ी, नेता प्रतिपक्ष ने कोर्ट में दायर की याचिका

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर साल 2023 में विधानसभा चुनाव जीतीं विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की है।



नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा लगाई गई याचिक में मध्यप्रदेश सरकार, विधानसभा प्रमुख सचिव, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और विधायक निर्मला सप्रे को पार्टी बनाया है। इस मामले पर जल्द ही सुनवाई की तारीख तय होगी।



दरअसल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द कराने की मांग को लेकर पिछले साल इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी, लेकिन इंदौर खंडपीठ ने याचिका को खारिज इसलिए कर दिया कि उनके यह मामला उनके क्षेत्र अधिकार के बाहर का था। अब सिंघार ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।