मुक्तिधाम का टीनशेड हुआ क्षतिग्रस्त, नहीं कराई जा रही मरम्मत

बीना. देहरी रोड पर बने इटावा मुक्तिधाम का टीनशेड क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यहां बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करने में परेशानी हो रही है। इसके बाद भी नगर पालिका द्वारा मरम्मत नहीं कराई जा रही है।

शहर में दो मुक्तिधाम हैं एक नई बस्ती और दूसरा देहरी रोड पर इटावा मुक्तिधाम स्थित है। इटावा मुक्तिधाम का टीनशेड पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त शेड के कारण बारिश का पानी अंदर पहुंच रहा है। बारिश में अंतिम संस्कार करने पर लोगों को परेशानी होती है। इसकी जानकारी नगर पालिका अधिकारियों को भी है, लेकिन फिर भी मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है। इस मुक्तिधाम पर आधे शहर के लोग अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। साथ ही बारिश में बरदौरा गांव के लोग भी यहीं आते हैं।