मंदिर में भागवत कथा सुनने से पहले मुरलीवादक की थमी सांसें

मूलचंद सोनी के परिजन उमाकांत स्वर्णकार ने बताया कि एंबुलेंस की मदद से उन्हें कथा स्थल से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने खूब प्रयास किए लेकिन उनका निधन मौके पर ही हो गया। उमाकांत स्वर्णकार ने ये भी बताया कि वे लोग पहले ही दिन से नियमित रूप से कथा सुनने के लिए बालाजी मंदिर जा रहे थे। मूलचंद सोनी खुद ही कार ड्राइव करके हम लोगों के साथ गए थे। कुछ दिन पहले ही उनकी कई प्रकार की जांचें की गई थीं, जो सभी सामान्य निकली थीं।