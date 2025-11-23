चार्टर्ड बस में महिला के साथ बड़ी वारदात, चार बदमाशों ने दिया अंजाम

chartered bus (file photo)
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां अपने बेटे के घर मक्सी से ब्यावरा आ रही एक महिला के साथ बस में सफर करने के दौरान चार बदमाशों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने बस में महिला के बैग से करीब 20 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी के पुस्तैनी गहनों के साथ 80 हजार रुपये नकद चुरा लिए। महिला जब बस से उतरकर ब्यावरा में बेटे के घर पहुंची और बैग देखा तो उसके होश उड़ गए।
देवास जिले की बरोठा निवासी महिला पवित्रा नागर (54) के साथ चोरी की घटना हुई है। घटना 19 नवंबर की बताई जा रही है। महिला अपने बेटे के यहां मक्सी से ब्यावरा आ रही थी। तभी बस में चार संदिग्धों ने सुनियोजित तरीके से बैग से ज्वैलरी और नगदी पार कर दी। पवित्रा नागर ने बताया कि करीब 20 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी के साथ 80 हजार रुपये नकद बैग में रखे थे। इनमें तीन सोने के हार थे, जिनमें से एक 6 तोला, दूसरा ढाई तोला और तीसरा दो तोले का था। इसके अलावा एक और दो तोला के दो बाजूबंद भी थे। एक तोला झुमकी और मंगलसूत्र सहित तीस मोती थे, आधा तोला की चेन, एक रिंग, दो तायत, सब मिलाकर करीब 20 तोला सोने के जेवरात थे।
पीड़िता ने बताया कि वह मक्सी से चार्टर्ड बस में बैठकर बेटे के पास आ रही थी। जैसे ही मक्सी स्टैंड से बस में बैठी, चारों बदमाश भी महिला के पीछे बस में चढ़कर बैठ गए। एक बदमाश महिला के पास आ बैठा और फिर बातों में उलझाकर बैग सीट के नीचे रखवा दिया। कुछ देर बाद संदिग्धों ने बैग के साइड की चेन खोलकर अंदर से ब्लेड से बैग को काटकर उसमें रखे गहने और रकम निकाल ली। महिला के साथ हुई चोरी की इस वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और संदिग्ध 10:05 से लेकर 10:22 बजे के बीच सीट के पास संदिग्ध हरकतें करते और मक्सी बस स्टैंड पर उतरते दिखे हैं।
पीड़ित महिला पवित्रा नागर ने बताया कि घर जाकर चोरी की घटना का पता चला तो वह बेटे के साथ उसी दिन मक्सी थाने में रिपोर्ट करने पहुंची। वहां एक दिन तो पुलिस ने उनसे सबूत मांगे, बस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो संदिग्ध चोरी करते नजर आए। इसके बाद वहां की पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। एसपी ने बताया कि जहां आपको घटना के बारे में पता चला, वहीं रिपोर्ट लिखवाइए। ऐसे में पीड़ित महिला वापस ब्यावरा आई और 23 नवंबर को देहात थाने में मामला दर्ज कराया।
