चार्टर्ड बस में महिला के साथ बड़ी वारदात, चार बदमाशों ने दिया अंजाम

देवास जिले की बरोठा निवासी महिला पवित्रा नागर (54) के साथ चोरी की घटना हुई है। घटना 19 नवंबर की बताई जा रही है। महिला अपने बेटे के यहां मक्सी से ब्यावरा आ रही थी। तभी बस में चार संदिग्धों ने सुनियोजित तरीके से बैग से ज्वैलरी और नगदी पार कर दी। पवित्रा नागर ने बताया कि करीब 20 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी के साथ 80 हजार रुपये नकद बैग में रखे थे। इनमें तीन सोने के हार थे, जिनमें से एक 6 तोला, दूसरा ढाई तोला और तीसरा दो तोले का था। इसके अलावा एक और दो तोला के दो बाजूबंद भी थे। एक तोला झुमकी और मंगलसूत्र सहित तीस मोती थे, आधा तोला की चेन, एक रिंग, दो तायत, सब मिलाकर करीब 20 तोला सोने के जेवरात थे।