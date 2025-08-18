पहले ही राउंड में नव जागृति गणेश समिति विजयी, खेल परिसर की बेटियों ने भी आजमाया हाथ

म्युनिसिपल स्कूल के सामने रविवार को रात 8 बजे हजारों लोगों की निगाहें 35 फीट ऊंचाई पर बंधी मटकी पर थी। पानी की तेज बौछारों के बीच गोविंदाओं की टोलियों के लिए मटकी फोड़ना आसान नहीं था। पहले राउंड में दस टोलियों ने हाथ आजमाया, जुगत लगाकर मटकी तक पहुंचने का प्रयास किया। इसमें नव जागृति गणेश समिति केशवगंज वार्ड की टोली ने सधे हुए शरीर के साथ एकजुट होकर पिरामिड बनाया, उनके प्रयास से सफलता मिली और मटकी फोड़कर वे विजेता बन गए। विधायक शैलेंद्र जैन की ओर से विजेता टीम को 35 हजार रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।