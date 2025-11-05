Patrika LogoSwitch to English

सागर

लापरवाही: एक्सीलेंस स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक से सटकर सुखाए जा रहे उपले, आग लगने का बना खतरा

आगजनी जैसी घटना पर ट्रेन भी आ सकती है चपेट में, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

2 min read
सागर

image

sachendra tiwari

Nov 05, 2025

Negligence: Cowdung cakes are being dried near the railway track behind Excellence School, posing a fire hazard.

बड़ी मात्रा में रेलवे की जमीन पर रखे उपले

बीना. उत्कृष्ट स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक से सटकर कुछ लोग उपले बनाकर बेचने का धंधा करते हैं, लेकिन यह काम यहां कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आग लगने जैसी घटना से ट्रेन भी इसके संपर्क में आ सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।

दरअसल उत्कृष्ट स्कूल के पीछे आसपास रहने वाले कुछ लोग उपले बनाकर यहीं सुखाते हैं। यह काम कई सालों से यहां पर चला आ रहा है। इसके बाद भी यहां पर रेलवे अधिकारी कार्रवाई करके इन्हें नहीं हटा रहे हैं, जिससे हादसों का डर बना रहता है। यहां पर हर दिन कई ट्रेन आकर खड़ी होती हैं, जिनमें सवारी व मालगाड़ी शामिल है। रेलवे ट्रैक से बिल्कुल सटकर ही उपले बनाने का काम किया जाता है और सैकड़ों की संख्या में यहां रखे रहते हैं। यदि किसी भी स्थिति में आग लग जाती है, तो उस पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन सबकी जानकारी के बाद भी यहां पर लोगों को ऐसा करने से रोका नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं यहां पर कोयला से भरी मालगाड़ी भी खड़ी होती है, जिनके लिए भी आग लगने जैसी घटना से बहुत खतरा है।

सागर गेट के पास घट चुकी है आग की घटना

रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर सागर गेट के पास आग लगने की घटना हो चुकी है, जिसपर काबू पाने में रेलवे अधिकारियों का पसीना छूट गया था। जबकि यहां पर आग सूखे पेड़ों में लगी थी, जो भी असामाजिक तत्वों ने लगाई थी।

रेलवे कर रही है जागरूक

एक ओर जहां रेलवे लोगों को जागरूक करके ट्रेन में विस्फोटक सामग्री लेकर न ले जाने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर अधिकारी इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकती है। मंडल के अन्य स्टेशनों पर रेलवे ने शहर में रेलवे लाइन के किनारे दीवार खड़ी कर दी है, ताकि ट्रैक सुरक्षित रहे। इसी प्रकार की जरूरत यहां पर भी, लेकिन अधिकारी उदासीन बने हुए हैं।

Published on:

05 Nov 2025 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / लापरवाही: एक्सीलेंस स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक से सटकर सुखाए जा रहे उपले, आग लगने का बना खतरा

