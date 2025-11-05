लापरवाही: एक्सीलेंस स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक से सटकर सुखाए जा रहे उपले, आग लगने का बना खतरा

दरअसल उत्कृष्ट स्कूल के पीछे आसपास रहने वाले कुछ लोग उपले बनाकर यहीं सुखाते हैं। यह काम कई सालों से यहां पर चला आ रहा है। इसके बाद भी यहां पर रेलवे अधिकारी कार्रवाई करके इन्हें नहीं हटा रहे हैं, जिससे हादसों का डर बना रहता है। यहां पर हर दिन कई ट्रेन आकर खड़ी होती हैं, जिनमें सवारी व मालगाड़ी शामिल है। रेलवे ट्रैक से बिल्कुल सटकर ही उपले बनाने का काम किया जाता है और सैकड़ों की संख्या में यहां रखे रहते हैं। यदि किसी भी स्थिति में आग लग जाती है, तो उस पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन सबकी जानकारी के बाद भी यहां पर लोगों को ऐसा करने से रोका नहीं जा रहा है। इतना ही नहीं यहां पर कोयला से भरी मालगाड़ी भी खड़ी होती है, जिनके लिए भी आग लगने जैसी घटना से बहुत खतरा है।