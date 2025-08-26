52 हजार रुपए ज्यादा में एसी खरीदने और उन्हें गायब करने वाली देवरी नपाध्यक्ष नेहा जैन को विभाग ने पद से हटाया

देवरी नगरपालिका में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद भी अध्यक्ष के पद पर काबिज नेहा जैन को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने हटा दिया है। नपा के पार्षदों ने अध्यक्ष पर चार मामलों में वित्तीय गड़बडिय़ां करने के आरोप लगाए थे। जब इन आरोपों की जांच हुई तो अध्यक्ष नेहा जैन का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। जैन ने चिन्हित एसी बाजार मूल्य से 52 हजार रुपए ज्यादा में खरीदा और शासन को करीब 2 लाख 62 हजार रुपए का चूना लगाया। राजनीतिक संरक्षण के चलते करीब पांच माह से नेहा अध्यक्ष के पद पर बनी थीं, लेकिन विधानसभा तक मामला पहुंचने के बाद अंतत: नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निर्णय लेना पड़ा और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41 (क) के अध्यक्ष के पद से हटाना पड़ा। पत्रिका ने इस मामले को समय-समय पर प्रमुखता से उठाया था।