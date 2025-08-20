चौराहा, तिराहों पर नहीं लगा साउंड सिस्टम, ना ही हट पाए सब्जी व फल के ठेले

बीना. सड़क सुरक्षा व्यवस्था की बैठक का आयोजन पहली बार पांच माह पहले 7 मार्च को नगर पालिका में हुआ था, इसमें अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित शहरवासी शामिल हुए थे। बैठक में शहर को व्यवस्थित करने लोगों ने सुझाव दिए थे, लेकिन अभी तक इन्हें धरातल पर नहीं उतारा गया है।

शहरवासियों ने व्यवस्थाएं सुधारने के लिए चौराहों, तिराहों पर सिग्नल लगाने के साथ-साथ साउंड सिस्टम लगाने के लिए कहा था। साउंड सिस्टम से अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वालों को हटाने में मदद मिलती, लेकिन अभी तक न सिग्नल लगे हैं और न ही साउंड सिस्टम। साथ ही ऑटो को खड़े करने के लिए जगह चिंहित करने, सब्जी व फल के हाथठेलों को मुख्य सडक़ों से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने, पार्किंग व्यवस्था बनाने, आवारा मवेशियों को शहर से बाहर करने, चौराहों-तिराहों पर व्यवस्थित रोटरी बनाने सहित अन्य सुझाव दिए थे, जिनपर कोई कार्य नहीं हुआ है। जो शहरवासी इस बैठक में शामिल हुए थे, वह आज भी उन सुझावों पर अमल होने का इंतजार कर रहे हैं।