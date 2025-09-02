संभाग के 8 निकायों के सीएमओ को नोटिस जारी, कारण- प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मिली लापरवाही

सागर. संभागायुक्त अनिल सुचारी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 को लेकर संभाग स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सागर संभाग की पवई, अजयगढ़, अमानगंज, पन्ना, राहतगढ़, देवरी, पथरिया और छतरपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने और हितग्राहियों के सत्यापन कार्य में प्रगति नहीं होने पर उक्त सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन सागर संभाग को निर्देश दिए कि उक्त मामले में जिन अधिकारियों के जवाब संतोषपद्र नहीं मिलते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई प्रस्तावित करें।