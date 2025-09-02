Patrika LogoSwitch to English

सागर

संभाग के 8 निकायों के सीएमओ को नोटिस जारी, कारण- प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मिली लापरवाही

संभागायुक्त ने कलेक्टर्स से की दूरभाष पर बात, कहा- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की करें समीक्षा सागर. संभागायुक्त अनिल सुचारी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 को लेकर संभाग स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सागर संभाग की पवई, अजयगढ़, अमानगंज, पन्ना, राहतगढ़, देवरी, पथरिया और छतरपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन [&hellip;]

सागर

Nitin Sadaphal

Sep 02, 2025

समीक्षा
समीक्षा

संभागायुक्त ने कलेक्टर्स से की दूरभाष पर बात, कहा- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की करें समीक्षा

सागर. संभागायुक्त अनिल सुचारी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 को लेकर संभाग स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सागर संभाग की पवई, अजयगढ़, अमानगंज, पन्ना, राहतगढ़, देवरी, पथरिया और छतरपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने और हितग्राहियों के सत्यापन कार्य में प्रगति नहीं होने पर उक्त सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन सागर संभाग को निर्देश दिए कि उक्त मामले में जिन अधिकारियों के जवाब संतोषपद्र नहीं मिलते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई प्रस्तावित करें।

सभी कलेक्टर्स से की फोन पर बात

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की संभाग स्तरीय समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने संभाग के सभी कलेक्टर्स से दूरभाष पर चर्चा की और निर्देश दिए कि वह जिला स्तर पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा करें, ताकि योजना का लाभ हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ मिल सके।

गतिरोध दूर करें

नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था व जलसंवर्धन के कार्यों की भी पड़ताल की। बीना और शाहपुर नगर पालिका क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्यों में आ रहे गतिरोध को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित एसडीएम से भी चर्चा की। बैठक में अमानगंज, अजयगढ़, बड़ागांव, बल्देवगढ़, बड़ा मलहरा, बक्सवाहा, तरीचर कला नगरीय निकायों में चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

Published on:

02 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / संभाग के 8 निकायों के सीएमओ को नोटिस जारी, कारण- प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मिली लापरवाही

