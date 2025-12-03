151 बस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए, 5 दिसंबर तक पुरानी की जगह नई बसें नहीं आईं तो परमिट होगा निरस्त

सागर. सागर आरटीओ कार्यालय की ओर 15 साल से पुरानी बसों का लेखा-जोखा तैयार कर लिया गया है। सागर आरटीओ से जारी हुए परमिट में 209 बसें ऐसी पाई गईं थीं, जो 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं। ऐसी बसों में 58 बस ऑपरेटर्स पूर्व में पुरानी की जगह अपनी नई बसों को दर्ज करा चुके हैं। 151 बसें वर्तमान में ऐसी हैं, जो 15 साल से पुरानी हैं और सड़कों पर दौड़ रहीं हैं। ऐसे सभी बस ऑपरेटर्स को सागर आरटीओ की ओर से नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 5 दिसंबर तक का समय दिया है। उक्त समयावधि में संबंधित बस ऑपरेटर्स को पुरानी की जगह नई बस लानी होगी, नहीं तो उनका परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।