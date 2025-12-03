151 बस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए, 5 दिसंबर तक पुरानी की जगह नई बसें नहीं आईं तो परमिट होगा निरस्त

सागर आरटीओ में 15 साल से पुरानी 209 बसें मिलीं, जिसमें 58 पहले ही पुरानी की जगह नई बसें लाए
सागर. सागर आरटीओ कार्यालय की ओर 15 साल से पुरानी बसों का लेखा-जोखा तैयार कर लिया गया है। सागर आरटीओ से जारी हुए परमिट में 209 बसें ऐसी पाई गईं थीं, जो 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं। ऐसी बसों में 58 बस ऑपरेटर्स पूर्व में पुरानी की जगह अपनी नई बसों को दर्ज करा चुके हैं। 151 बसें वर्तमान में ऐसी हैं, जो 15 साल से पुरानी हैं और सड़कों पर दौड़ रहीं हैं। ऐसे सभी बस ऑपरेटर्स को सागर आरटीओ की ओर से नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 5 दिसंबर तक का समय दिया है। उक्त समयावधि में संबंधित बस ऑपरेटर्स को पुरानी की जगह नई बस लानी होगी, नहीं तो उनका परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
- 15 साल से अधिक पुरानी बसों का संचालन बंद किया जाएगा।
- सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उक्त बसों का संचालन रोकना बहुत जरूरी है। यह कदम मानव संसाधन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है।
- 15 साल से अधिक पुरानी बसों के स्टेज कैरिज परमिट रद्द किए जाएंगे।
- नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
15 साल से पुरानी बसें अधिकांशत: ग्रामीण रूट पर फर्राटे मार रहीं हैं। हालांकि परिवहन विभाग के अफसर उक्त बसों का परमिट, फिटनेस आदि होने का पूर्व में हवाला दे चुके हैं, लेकिन अब नए आदेश के बाद ऐसी बसों को जल्द ही सड़कों से हटाया जाएगा।
बताया जा रहा है कि कई पुरानी बसें जिनकी फिटनेस व परमिट की समस्या बन रही थी, उन्हें स्कूल बस के रूप में भी रंगरोगन करके चलाया जा रहा है। छोटी स्कूल बसों की ओर भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, जो करीब दो दशक से सड़कों पर दौड़ रहीं हैं।
करीब एक महीने पहले बंद हुए परिवहन विभाग के यात्री वाहन चैकिंग अभियान के दौरान यात्री बसों में जमकर खामियां मिलीं थीं। फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी विंडो के पास सीट, रिफ्लेक्टर लाइट्स आदि की खामियां पर उनके विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया था, इसके बावजूद विसंगतियां अब भी जस की तस होने की बात सामने आ रहीं हैं।
सोमवार से आरटीओ के नेतृत्व में एक बार फिर से वाहन चैकिंग अभियान शुरू किया गया। जांच के दौरान एक पुरानी बस क्रमांक एमपी 15 पीए 0977 का फिटनेस और पंजीयन निरस्त कर स्क्रैप करने का आदेश जारी किया गया। बहेरिया तिराहा, बम्होरी तिराहा और दमोह मार्ग पर आरटीओ की टीम ने 16 वाहनों से 39500 रुपए का जुर्माना वसूल किया। जांच के दौरान वाहनों में विभिन्न कमियां पाईं गईं।
15 साल से पुरानी बसों के ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए हैं। 15 दिन का समय रिप्लेसमेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद परमिट निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। - मनोज तेहनगुरिया, आरटीओ सागर
