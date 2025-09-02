लेहदरा नाका बड़ी नदी में गणेश विसर्जन के लिए अब दोनों घाटों से होगी एंट्री

सागर. अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। प्रशासन की टीम विसर्जन स्थलों पर व्यवस्थाएं बना रही है। इस वर्ष भी लेहदरा नाका बड़ी नदी, ढाना, चितौरा, मैहर सहित अन्य स्थानों पर प्रशासन पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बना रहा है। भोपाल रोड स्थित बड़ी नदी के घाट पर इस वर्ष नगर निगम ने नदी के दूसरे किनारे पर भी स्थाई निर्माण कराया है, जिससे दोनों ओर से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकेगा। इसके अलावा पहले से निर्मित घाट पर सुरक्षा जालियां लगाई गईं हैं, ताकि विसर्जन के दौरान एकत्रित होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और कोई हादसा न हो पाए। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि बड़ी नदी के घाटों की साफ-सफाई, रंगरोगन किया गया है। वहीं विधायक शैलेंद्र जैन के निर्देश पर नदी के गेट बंद करके जल स्तर बढ़ाया गया है ताकि प्रतिमाओं का सही तरह से विसर्जन किया जा सके।