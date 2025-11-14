परीक्षा परिणामों में हुई अनियमितताओं के विरोध में एनएसयूआई ने दिया धरना, रिजल्ट में पारदर्शिता की मांग

प्रशासनिक भवन के गेट के सामने बैठकर नारे लगाए
प्रशासनिक भवन के गेट के सामने बैठकर नारे लगाए, मांगे पूरी नहीं होने पर जारी रहेगा विरोध-प्रदर्शन
सागर. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों में हुई अनियमितताओं के विरोध में गुरुवार को एनएसयूआई ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रशासनिक भवन के गेट के सामने बैठकर नारे लगाए और परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग की। एनएसयूआई के छात्र नेता अक्षत कोठारी ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों को स्वीकार नहीं करता और ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक विरोध-प्रदर्शन करते रहेंगे। संगठन का कहना है कि परिणामों में हुई गड़बड़ियों के कारण सैकड़ों छात्र-छात्राएं मानसिक रूप से परेशान हैं और उन्हें उनके परिश्रम का उचित मूल्यांकन नहीं मिल पाया है।
एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से कराने, परिणाम सुधार की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने और जिन छात्रों के परिणाम असामान्य रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें न्याय दिलाए जाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विवि में कई प्रकार की अनियमितताएं चल रहीं हैं, जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है।
- सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन पारदर्शी तरीके से किया जाए।
- परिणाम सुधार की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए।
- जिन छात्रों के परिणाम असामान्य रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें न्याय दिलाया जाए।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग