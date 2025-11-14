परीक्षा परिणामों में हुई अनियमितताओं के विरोध में एनएसयूआई ने दिया धरना, रिजल्ट में पारदर्शिता की मांग

सागर. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों में हुई अनियमितताओं के विरोध में गुरुवार को एनएसयूआई ने धरना-प्रदर्शन किया। प्रशासनिक भवन के गेट के सामने बैठकर नारे लगाए और परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग की। एनएसयूआई के छात्र नेता अक्षत कोठारी ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों को स्वीकार नहीं करता और ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक विरोध-प्रदर्शन करते रहेंगे। संगठन का कहना है कि परिणामों में हुई गड़बड़ियों के कारण सैकड़ों छात्र-छात्राएं मानसिक रूप से परेशान हैं और उन्हें उनके परिश्रम का उचित मूल्यांकन नहीं मिल पाया है।