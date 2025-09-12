व्यवसाय प्रबंधन विभाग का प्रभार असिस्टेंट प्रोफेसर कोदेने पर आपत्ति, कुलपति का आदेश डीन ने किया निरस्त

लिखा-आप कुलपति के प्रभार में इसलिए

किसी कार्यकारी प्रमुख की जरूरत नहीं है

प्रो. भगवत ने सीधे कुलपति को संबाेधित करते हुए लिखा कि आप विभाग के स्थायी प्रमुख हैं और वर्तमान में प्रभारी कुलपति के रूप में सेवा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में मौजूद हैं (स्टेशन छुट्टी पर नहीं), इसलिए कार्यकारी प्रमुख की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी परिस्थितियों, जिम्मेदारियों के अस्थायी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है तो जिम्मेदारी विभाग के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर को वरिष्ठता के सिद्धांतों और विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुरूप सौंपी जानी चाहिए, ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो और प्रशासनिक अखंडता बनाए रखी जा सके।