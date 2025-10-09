शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्रीराधा-कृष्ण मंदिर परिसर में नाटक का किया मंचन

नाटक के निर्देशक कैलाश आदिवासी ने बताया कि नाटक की जीवंत प्रस्तुति स्थानीय भाषा में की जाती है ताकि कम पढ़े-लिखे लोग भी कहानी को आसानी से समझ सकें। उन्होंने कहा नाटक हमारी परंपरा और समाज की आत्मा है, इसे जीवित रखना हमारा धर्म है। गांव के कड़ोरी सेन ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और दो सौ वर्षों से जुझार गांव इस विरासत को सहेजे हुए है।