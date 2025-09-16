सीएम हेल्पलाइन की खराब स्थिति व शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी जाए

सागर. जिले में विभागों के तहत लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर अब कलेक्टर संदीप जीआर ने सीधे संबंधित अधिकारियों पर फोकस किया है। सोमवार को समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की खराब स्थिति व शिकायतों को लंबित रखने वाले विभागीय अधिकारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी जाए। सभी एसडीएम से कहा कि वे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें। पटवारियों की मीटिंग करें। अन्य विभाग भी ऐसे ही करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में जिले की ग्रेडिंग में सकारात्मक सुधार होना चाहिए।