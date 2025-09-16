सीएम हेल्पलाइन की खराब स्थिति व शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी जाए

पत्रिका इम्पैक्ट: समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
सागर. जिले में विभागों के तहत लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर अब कलेक्टर संदीप जीआर ने सीधे संबंधित अधिकारियों पर फोकस किया है। सोमवार को समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की खराब स्थिति व शिकायतों को लंबित रखने वाले विभागीय अधिकारियों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकी जाए। सभी एसडीएम से कहा कि वे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें। पटवारियों की मीटिंग करें। अन्य विभाग भी ऐसे ही करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में जिले की ग्रेडिंग में सकारात्मक सुधार होना चाहिए।
जिले में मूलभूत सुविधाएं से जुड़े कामकाजों में भी लोगों को सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ रहा है और उन शिकायतों को भी लंबित रखा जा रहा है। पत्रिका ने इसी मामले को प्रमुखता से उठाया था जिस पर समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने संज्ञान लिया और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीइओ विवेक केवी, पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल समेत अन्य उपस्थित रहे।