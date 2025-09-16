सभी भाषा आना चाहिए लेकिन हिंदी बोलने में संकोच न करें: कुलगुरु

कुलसचिव प्रो. शक्ति जैन ने कहा कि आज हमें घर बैठे विदेशों की जानकारी मातृभाषा हिंदी में प्राप्त हो जाती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसपर हमें गर्व है। यह हमारे गौरव का प्रतीक है। डॉ. मिथलेश शरण चौबे ने कहा कि दुनिया की सभी भाषाएं श्रेष्ठ हैं। कोई भी भाषा किसी से कम नहीं हैं, लेकिन आज हम अपनी भाषा को श्रेष्ठ और दूसरी भाषाओं को कमतर दिखाने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। हिंदी विभाग द्वारा सृजनात्मक लेखन, शुद्ध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम तीन-तीन प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कार और समस्त प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सहायक कुलसचिव राकेश चढ़ार, प्रो. रजनी दुबे, डॉ. अलका पुष्प निशा, डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, डॉ. मुकेश अहिरवार, डॉ. अमितेश सोनी, डॉ. पवन खटीक, डॉ. भावना पटेल, डॉ. स्वर्णलता तिवारी, डॉ. नीलम सिंह, डॉ. श्रद्धा सोलंकी, डॉ. प्रिया सिंह, डॉ. सिम्मी मोदी, डॉ. सिद्धि त्रिपाठी, डॉ. चंदन सिंह, शुभांशु शुक्ला मौजूद रहे।