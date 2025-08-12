चकराघाट पर गंगा आरती के आयोजन का एक साल पूरा

शंख, झालर व मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच गंगा आरती की गई। इस मौके पर निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि बीते वर्ष 12 अगस्त सोमवार को साफ-सफाई के प्रति शहरवासियों में जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए यह आयोजन शुरू किया गया था। 11 अगस्त 2025 को गंगा आरती का एक वर्ष सफलता पूर्वक पूरा हुआ है। जिस उद्देश्य के साथ यह आरती शुरू की गई थी, उस उद्देश्य को शत प्रतिशत सागरवासियों ने प्राप्त किया है। आज हमारी झील में साफ स्वच्छ जल एकत्रित है और सागर स्वच्छता में देश में 10वें स्थान पर है। नागरिकों की झील के साथ ही गंगा आरती से भी गहरी आस्था जुड़ रही है।