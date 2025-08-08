कटरा बाजार में सिर्फ बाइक व इमरजेंसी वाहन ही जा सकेंगे, तीन व चार पहिया वाहनों की दो दिन के लिए नो एंट्री

रक्षाबंधन की खरीदी के लिए उमड़ रही ग्राहकों की भीड़, 2 दिन तक कटरा के चारों तरफ की रोड पर प्रतिबंधित रहेंगे वाहन
सागर. रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए कटरा बाजार में भीड़ उमड़ रही है। गुरुवार को कटरा बाजार की जामा मस्जिद से चारों तरफ की रोड ग्राहकों से गुलजार हो गईं। भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने 2 दिन के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 8 और 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ऑटो-रिक्शा, कार समेत सभी प्रकार के तीन व चार पहिया वाहनों का कटरा बाजार क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ बाइक व इमरजेंसी वाहन ही आ-जा सकेंगे।
यातायात पुलिस के मुताबिक त्योहार के चलते कटरा बाजार, गुजराती बाजार, साबूलाल मार्केट, नमक मंडी, राधा तिराहा, तीन मढ़िया, मस्जिद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खरीदारी के समय तीन व चार पहिया वाहनों से सड़कों पर लंबा जाम लग सकता है और ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया गया है और उक्त क्षेत्रों में बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रमुख स्थानों कर रहे बैरिकेडिंगकटरा बाजार पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों के एंट्री पॉइंट जैसे तीन मड़िया, राधा तिराहा, राहतगढ़ बस स्टैंड, कोतवाली थाना के पास यातायात पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रही है। बड़े वाहन चालकों को उक्त स्थानों पर रोक लिया जाएगा। कटरा बाजार खरीदारी करने जाने वाले ग्राहक सिर्फ बाइक से ही जा सकेंगे।
ट्रैफिक पुलिस ने कटरा बाजार के व्यापारियों को भी हिदायत दी है कि वह अपने वाहन कटरा बाजार की सभी प्रमुख रोड से हटा लें। अभी सड़कों पर चारों तरफ दुकानदारों के चार पहिया वाहन पार्क हैं। पुलिस ने म्युनिसिपल स्कूल परिसर में इन वाहनों की पार्किंग निर्धारित की है। चेतावनी दी गई कि दो दिन यदि दुकानदारों के वाहन सड़कों पर पार्क किए तो उन वाहनों को यातायात अमला क्रेन से उठवाएगा।
यातायात पुलिस विभाग के करीब 55 जवान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेपटरी होने से बचाने के लिए मैदान में तैनात रहेंगे। शहर के अलावा मकरोनिया चौराहा पर यातायात पुलिस के साथ गोपालगंज, कोतवाली, मोतीनगर, कैंट, मकरोनिया, सिविल लाइन थाना का बल भी मैदान में तैनात रहेगा।
-कटरा क्षेत्र में त्योहार के समय व्यवस्था बनाने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। सभी पॉइंट पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मकरोनिया में भी बाजार क्षेत्र में बैरिकेड्स व यातायात अमला लगाया गया है। चौक-चौराहों और सड़कों पर चैन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर नजर रखने की व्यवस्था भी की गई है।
- मयंक चौहान, डीएसपी ट्रैफिक