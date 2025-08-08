कटरा बाजार में सिर्फ बाइक व इमरजेंसी वाहन ही जा सकेंगे, तीन व चार पहिया वाहनों की दो दिन के लिए नो एंट्री

यातायात पुलिस के मुताबिक त्योहार के चलते कटरा बाजार, गुजराती बाजार, साबूलाल मार्केट, नमक मंडी, राधा तिराहा, तीन मढ़िया, मस्जिद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खरीदारी के समय तीन व चार पहिया वाहनों से सड़कों पर लंबा जाम लग सकता है और ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लान तैयार किया गया है और उक्त क्षेत्रों में बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। प्रमुख स्थानों कर रहे बैरिकेडिंगकटरा बाजार पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों के एंट्री पॉइंट जैसे तीन मड़िया, राधा तिराहा, राहतगढ़ बस स्टैंड, कोतवाली थाना के पास यातायात पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रही है। बड़े वाहन चालकों को उक्त स्थानों पर रोक लिया जाएगा। कटरा बाजार खरीदारी करने जाने वाले ग्राहक सिर्फ बाइक से ही जा सकेंगे।