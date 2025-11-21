पंचकल्याण महोत्सव: महामुनि शांतिनाथ के हुए आहार, प्राण प्रतिष्ठा के दिए संस्कार

सभा में पट्टाचार्य विशुद्ध सागर ने कहा कि योग्यता के अनुसार पद प्रदान करना चाहिए। योग्य व्यक्ति को ही योग्य पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति यदि पद पर आसीन हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा। योग्य व्यक्ति को ही योग्य जिम्मेदारी प्रदान करना चाहिए। योग्य व्यक्ति को ही डॉक्टर, वाहन चालक, शिक्षक, शासक, मंत्री व साधु होना चाहिए। जाति के अनुसार पद नहीं होना चाहिए। देश, धर्म का विकास चाहिए तो योग्यता अनुसार पद प्रतिष्ठा करो। योग्य कुशल व्यक्ति को ही श्रेष्ठ पद स्वीकार करना चाहिए। आचार्य ने कहा कि अन्य कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। उधम हीन ही स्वयं का शत्रु होता है जो समय पर कार्य नहीं करता है, जो अनुशासन हीन है, क्रोधी है, कषायी है, हिंसक है, वह स्वयं का ही शत्रु है। विद्यार्थी समय पर अध्ययन नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। कृषक समय पर खेत में बीज नहीं बोएगा तो क्या फसल उगेगी। स्वयं ही स्वयं के शत्रु मत बनो, पुरुषार्थी बनो। चिंता करने वाला स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है। झूठ बोलने वाला स्वयं ही स्वयं का शत्रु है।