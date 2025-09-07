पर्युषण पर्व का हुआ समापन, शहर व मकरोनिया में श्रीजी की विमान व शोभायात्रा निकली

10 दिनों से चल रहे जैन समाज के पर्युषण पर्व का शनिवार को समापन हो गया। शनिवार को शहर व मकरोनिया में श्रीजी की विमान व शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित हुए। मनोज जैन ने बताया कि इस बार पर्युषण पर्व का शुभारंभ 28 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसका समापन 6 सितंबर को हो गया है। पर्यूषण पर्व जैन धर्म का महापर्व है। इस दौरान जैन समाज के लोग भक्ति भाव के साथ अभिषेक, विशेष पूजा अर्चना आराधना और ध्यान करते हैं। पर्यूषण पर्व के साधक को उत्तम मन अपने की प्रेरणा देता है। इस दौरान जैन धर्म के लोग व्रत, तप और साधना करके आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते हैं।