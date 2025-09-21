Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग टीम पर हमला, वन परिक्षेत्र के सहायक सहित सुरक्षाकर्मियों को पीटा

वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बलेह वन चौकी क्षेत्र में बीती रात 10 आरोपियों ने पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। वन परिक्षेत्र सहायक सहित अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की गई। शनिवार को वन अमला ने रहली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

सागर

Rizwan ansari

Sep 21, 2025

वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बलेह वन चौकी क्षेत्र में बीती रात 10 आरोपियों ने पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। वन परिक्षेत्र सहायक सहित अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की गई। शनिवार को वन अमला ने रहली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
रहली थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि कुढ़ाई व सलैया क्षेत्र के वन परिक्षेत्र सहायक अरुण बागरी ने शिकायत कर बताया है कि बीती रात स्टाफ चालक गोविंद पटेल, सुरक्षा श्रमिक आशीष राय, हल्लेभाई अहिरवार के साथ शासकीय वाहन से गश्ती में छेवला की ओर गए थे। छेवला पेट्रोलिंग कैंप के पास रुके। रात करीब 11.30 बजे ग्राम गुड़ाकलां के अंशुमान भटेले, सुराज खान और अन्य करीब 10 लोग मुंह बांधकर बाइक से आए।
उन्होंने बीते दिनों की बाइक जब्ती की घटना का जिक्र करते हुए गालियां दीं। जिसके बाद आरोपियों ने लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के साथ शासकीय वाहन एमपी 02, जेडए 0931 में तोडफ़ोड़ की गई। शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित समेत अन्य 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 05:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग टीम पर हमला, वन परिक्षेत्र के सहायक सहित सुरक्षाकर्मियों को पीटा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.