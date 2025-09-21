टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग टीम पर हमला, वन परिक्षेत्र के सहायक सहित सुरक्षाकर्मियों को पीटा

वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बलेह वन चौकी क्षेत्र में बीती रात 10 आरोपियों ने पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। वन परिक्षेत्र सहायक सहित अन्य सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की गई। शनिवार को वन अमला ने रहली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

रहली थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि कुढ़ाई व सलैया क्षेत्र के वन परिक्षेत्र सहायक अरुण बागरी ने शिकायत कर बताया है कि बीती रात स्टाफ चालक गोविंद पटेल, सुरक्षा श्रमिक आशीष राय, हल्लेभाई अहिरवार के साथ शासकीय वाहन से गश्ती में छेवला की ओर गए थे। छेवला पेट्रोलिंग कैंप के पास रुके। रात करीब 11.30 बजे ग्राम गुड़ाकलां के अंशुमान भटेले, सुराज खान और अन्य करीब 10 लोग मुंह बांधकर बाइक से आए।

उन्होंने बीते दिनों की बाइक जब्ती की घटना का जिक्र करते हुए गालियां दीं। जिसके बाद आरोपियों ने लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के साथ शासकीय वाहन एमपी 02, जेडए 0931 में तोडफ़ोड़ की गई। शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित समेत अन्य 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।