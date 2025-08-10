10 अगस्त 2025,

रविवार

सागर

भोपाल में हुई घटना से लोगों में आक्रोश, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, बीना के छात्र की पेट्रोल पंप पर तीन बदमाशों से हुआ था विवाद

सागर

sachendra tiwari

Aug 10, 2025

People are angry with the incident in Bhopal, demand for strict action against the accused
एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए

बीना. ब्राह्मण समाज मंडल ने भोपाल में हुई बीना के छात्र की हत्या के विरोध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम विजय डेहरिया को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 6 अगस्त की सुबह भोपाल पिपलानी में पेट्रोल पंप पर बीना निवासी छात्र संस्कार पिता रामप्रमोद बबेले (22) भोपाल में रहने वाले दोस्त अनमोल दुबे के साथ पंप पर पेट्रोल डलवाने पहुंचा था, इसी बीच तीन बदमाश पेट्रोल डलवाने वहां आए थे। उन्होंने पहले पेट्रोल डलवाने के लिए कहा, जिसपर छात्र संस्कार ने आपत्ति ली, तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे संस्कार की मौत हो गई। साथ ही अनमोल घायल है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस घटना से यह सिद्ध हो रहा है कि भोपाल में कानून का डर अपराधियों में नहीं है, जो हथियार रखकर घूम रहे हैं। इस घटना से बीना या अन्य शहरों के लोग अपने बच्चों को पढऩे भोपाल भेज रहे हैं, वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने घटना की भत्र्सना करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की हैं। ज्ञापन सौंपने वालों दशरथ पुरोहित, अध्यक्ष सुनील सिरोठिया, डॉ. रामबाबू तिवारी, दिनेश पाठक, जगदीश पाराशर, रामकुमार पुरोहित, एचआर दुबे, रमाकांत बिलगैंया, सीपी तिवारी, पुष्पराज बिलगैंया, जितेन्द्र बोहरे, राजेन्द्र उपाध्याय, शुभम तिवारी, आशीष चौबे आदि उपस्थित थे।

शिक्षकों ने भी सौंपा ज्ञापन
शिक्षक के बेटे के साथ हुई घटना से शिक्षकों में भी आक्रोश है और इस घटना में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिक्षकों ने शुक्रवार की शाम को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

Updated on:

10 Aug 2025 11:56 am

Published on:

10 Aug 2025 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भोपाल में हुई घटना से लोगों में आक्रोश, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

