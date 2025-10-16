Patrika LogoSwitch to English

सागर

चोरी के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बुधवार को मोतीनगर पुलिस ने दो महीने पहले शीतला माता मंदिर के पास हुई चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 16, 2025

बुधवार को मोतीनगर पुलिस ने दो महीने पहले शीतला माता मंदिर के पास हुई चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।
24 अगस्त को गंगाराम पिता घासीराम अहिरवार ने मोतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 19 अगस्त की रात 11 बजे तक काम करने के बाद 12 बजे पंप हाउस में बने कमरे में जाकर सोया था। जब रात में 2 बजे उठकर देखा तो मोबाइल और कंपनी का अन्य सामान जैसे 30 क्लीनिंग रॉड , क्लीनिंग पाइप,2 फावड़ा, छैनी-हथौड़ा आदि कोई उठाकर ले गया है। पुलिस टीम ने सूबेदार वार्ड के रहने वाले फरार आरोपी रानू उर्फ रूपचंद लडिया 37 को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया।

Published on:

16 Oct 2025 05:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / चोरी के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

