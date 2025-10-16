चोरी के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बुधवार को मोतीनगर पुलिस ने दो महीने पहले शीतला माता मंदिर के पास हुई चोरी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है।

24 अगस्त को गंगाराम पिता घासीराम अहिरवार ने मोतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 19 अगस्त की रात 11 बजे तक काम करने के बाद 12 बजे पंप हाउस में बने कमरे में जाकर सोया था। जब रात में 2 बजे उठकर देखा तो मोबाइल और कंपनी का अन्य सामान जैसे 30 क्लीनिंग रॉड , क्लीनिंग पाइप,2 फावड़ा, छैनी-हथौड़ा आदि कोई उठाकर ले गया है। पुलिस टीम ने सूबेदार वार्ड के रहने वाले फरार आरोपी रानू उर्फ रूपचंद लडिया 37 को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया।