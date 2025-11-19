सफेद रंग की suv कार में मिले ‘4 करोड़’, गजब ट्रिक से छुपाई थी गड्डियां

एसयूवी के बीच वाली सीट को कवर हटाकर सीट को पीछे किया तो सीट के नीचे एक पेटी नुमा जगह बनी हुई थी। पुलिस ने उसे खोलने की कोशिश की। पर यह पेटी बड़ी मजबूती से पैक थी। जब मशक्कत के बाद उसे खोला गया तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। उसमें 5-5 सौ के नोटों की गड्डी रखी हुई थीं। पुलिस वाहन जब्त कर थाने ले आई। आयकर विभाग को सूचना दी। कार सवारों से लगातार पूछताछ कर रही है। रकम कहां से आई, किसकी है और किस काम से कहां ले जाई जा रही थी इसकी पूछताछ कर रही है।