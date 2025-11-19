सफेद रंग की suv कार में मिले ‘4 करोड़’, गजब ट्रिक से छुपाई थी गड्डियां

(सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News:एमपी के सागर शहर में मोतीनगर पुलिस ने देर रात रतौना-भापेल के बीच खड़ी सफेद रंग की कार से हवाला के करीब 4 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दी। नोट गिनने के लिए पुलिस को मशीन का इंतजाम करना पड़ा। पुलिस ने जिन दो आरोपियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की गई। पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि दोनों मुंबई से एक दिन पहले बस के जरिए कटनी पहुंचे थे।
मुंबई और गुजरात में हीरा और गुटखा कारोबार से जुड़े एक व्यापारी के लिए काम करते हैं। वह एक ट्रिप के 20 हजार रुपए देते हैं। कटनी बायपास पर 4 करोड़ से लदी कार सौंपी गई थी। यह कार सागर, भोपाल, इंदौर होते हुए मुंबई के मलाड तक पहुंचाया जाना थी। मुंबई में यह कार किसे सौंपना थी यह भी गुप्त रखी गई थी। मुंबई पहुंचने पर फोन करने की बात व्यापारी ने कही थी।
देर रात मोतीनगर पुलिस को महाराष्ट्र रजिस्टर्ड एसयूवी में बड़ी मात्रा में नकदी होने की सूचना मिली थी। भोपाल रोड पर रतौना और भापेल के बीच खड़ी कार में हवाला की रकम ले जाए जाने की आशंका जताई गई। पुलिस ने फौरन टीम बनाकर वाहन और आरोपियों समेत दबोचने की तैयारी की। बताया जा रहा है कि एसयूवी कटनी से मुंबई जा रही थी। इसमें हवाला की रकम थी।
सिविल ड्रेस में पहले कुछ पुलिस कर्मी बाइक से रतौना की ओर रवाना हुए। इसी बीच मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने टीम के साथ भोपाल रोड पर नाकाबंदी की। एसयूवी वहां खड़ी होने के पुष्टि होने पर पुलिस का एक और दल बिना सायरन वाली गाड़ी से रवाना हुआ। पुलिस ने बिना किसी लापरवाही के सतर्कता से दोनों से घेर कर उसे पकड़ा। एसयूवी में 40 साल और 25 साल के दो लोग सवार थे। उनको हिरासत में लेकर तलाशी ली। जब डिग्गी खोली तो उसमें कुछ नहीं मिला। पुख्ता जानकारी होने की वजह से फिर से चैक किया गया।
एसयूवी के बीच वाली सीट को कवर हटाकर सीट को पीछे किया तो सीट के नीचे एक पेटी नुमा जगह बनी हुई थी। पुलिस ने उसे खोलने की कोशिश की। पर यह पेटी बड़ी मजबूती से पैक थी। जब मशक्कत के बाद उसे खोला गया तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। उसमें 5-5 सौ के नोटों की गड्डी रखी हुई थीं। पुलिस वाहन जब्त कर थाने ले आई। आयकर विभाग को सूचना दी। कार सवारों से लगातार पूछताछ कर रही है। रकम कहां से आई, किसकी है और किस काम से कहां ले जाई जा रही थी इसकी पूछताछ कर रही है।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि व्यापारी ने मोबाइल पर कटनी में एक व्यक्ति से उनका संपर्क कराया था। जब वह मुंबई से कटनी पहुंचे तो फोन करके उन्हें कटनी बायपास पर बुलाया गया। एक व्यक्ति ने एमएच 47बीबी 8843 नंबर प्लेट के साथ वाहन उन्हें सौंपा था। पैसों की गड्डियां कार में पहले से गुप्त रूप से जमी हुईं थीं। सागर पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। वहीं मामले में सागर सहित जबलपुर की आयकर की टीम भी हवाला के इन पैसों का पता लगा रही है।
