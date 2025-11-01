Patrika LogoSwitch to English

सर्वोदय चौराहा पर बड़े वाहन मुड़ सकें, इसलिए पुलिस चौकी और बिजली खंभे होंगे शिफ्ट

सड़क सुरक्षा को लेकर जल्द शुरू होंगे कार्य, शहर में पार्किंग के लिए नहीं है कोई प्लान

सागर

Nov 01, 2025

Police posts and electricity poles will be shifted to enable large vehicles to turn at Sarvodaya intersection.

सर्वोदय चौराहा पर होने वाले कार्यों को किया चिंहित

बीना. नगर पालिका जल्द ही शहर में सडक़ सुरक्षा को लेकर कार्य शुरू करेगी। इसके लिए टेंडर हो चुका है और पिछले दिनों नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ, बिजली कंपनी, ठेकेदार के साथ जिन जगहों पर कार्य होना है वहां का निरीक्षण कर चुकी हैं।
शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले सर्वोदय चौराहा पर भारी वाहन मोडऩे में परेशानी होती है और इसके लिए बीच से रोटरी, हाइमास्ट हटाने के साथ-साथ पुलिस चौकी को भी हटाया जाएगा। साथ ही बिजली के खंभे, सीसीटीवी कैमरा पैनल को शिफ्ट किया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण भी हटेगा और सिग्नल लगाए जाएंगे। गांधी चौराहे पर ओवरब्रिज बनने के बाद बीच में आ रहे डिवाइडर तोडकऱ उसके बीच में लगे खंभे शिफ्ट होंगे, जिससे ब्रिज से आने वाले वाहनों को मुडऩे में परेशानी न हो। यहां भी सिग्नल लगाए जाएंगे। चैराहे पर लगी गांधी प्रतिमा और हाइमास्ट यथावत रहेंगी। महावीर चौक पर सीसीटीवी पैनल, बिजली के खंभों को शिफ्ट कर अस्थायी अतिक्रमण हटेगा।

नई बस्ती में सुरक्षा के लिए होंगे कार्य
नई बस्ती में जिस जगह से ब्रिज शुरू होता है, वहां सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टर बोर्ड लगेंगे और स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। जिससे ब्रिज से आने-जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी नहीं होगी। आंबेडकर तिराहे पर सिग्नल नहीं लगाए जाएंगे।

पर्किंग नहीं है शामिल
इस प्रोजेक्ट में पार्किंग की व्यवस्था करना शामिल नहीं है, लेकिन इसके लिए अलग से जगह तलाशी जाएगी। साथ ही स्थायी अतिमक्रमण भी नहीं हटाया जाएगा। जबकि पार्किंग की जरूरत सबसे ज्यादा है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सर्वोदय चौराहा पर बड़े वाहन मुड़ सकें, इसलिए पुलिस चौकी और बिजली खंभे होंगे शिफ्ट

