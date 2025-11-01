सर्वोदय चौराहा पर बड़े वाहन मुड़ सकें, इसलिए पुलिस चौकी और बिजली खंभे होंगे शिफ्ट

बीना. नगर पालिका जल्द ही शहर में सडक़ सुरक्षा को लेकर कार्य शुरू करेगी। इसके लिए टेंडर हो चुका है और पिछले दिनों नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ, बिजली कंपनी, ठेकेदार के साथ जिन जगहों पर कार्य होना है वहां का निरीक्षण कर चुकी हैं।

शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले सर्वोदय चौराहा पर भारी वाहन मोडऩे में परेशानी होती है और इसके लिए बीच से रोटरी, हाइमास्ट हटाने के साथ-साथ पुलिस चौकी को भी हटाया जाएगा। साथ ही बिजली के खंभे, सीसीटीवी कैमरा पैनल को शिफ्ट किया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण भी हटेगा और सिग्नल लगाए जाएंगे। गांधी चौराहे पर ओवरब्रिज बनने के बाद बीच में आ रहे डिवाइडर तोडकऱ उसके बीच में लगे खंभे शिफ्ट होंगे, जिससे ब्रिज से आने वाले वाहनों को मुडऩे में परेशानी न हो। यहां भी सिग्नल लगाए जाएंगे। चैराहे पर लगी गांधी प्रतिमा और हाइमास्ट यथावत रहेंगी। महावीर चौक पर सीसीटीवी पैनल, बिजली के खंभों को शिफ्ट कर अस्थायी अतिक्रमण हटेगा।