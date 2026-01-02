2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सागर

नए साल पर जुआ-फड़ पर पुलिस की दबिश, अलग-अलग थानों में 16 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस का एक्शन&#8230; सागर. जिले में अवैध शराब, सट्टा, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सघन कार्रवाई चल रही है। नए साल के पहले दिन मोतीनगर और कैंट पुलिस थाने में जुआ खेलने के अलग-अलग प्रकरणों में 16 आरोपी दबोचे गए। मोतीनगर पुलिस ने क्षेत्र में जुआ-सट्टा खेल रहे 6 आरोपियों [&hellip;]

सागर

Nitin Sadaphal

Jan 02, 2026

पुलिस का एक्शन...

सागर. जिले में अवैध शराब, सट्टा, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सघन कार्रवाई चल रही है। नए साल के पहले दिन मोतीनगर और कैंट पुलिस थाने में जुआ खेलने के अलग-अलग प्रकरणों में 16 आरोपी दबोचे गए। मोतीनगर पुलिस ने क्षेत्र में जुआ-सट्टा खेल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गौरव कोरी, वासू लडिया, देवेंद्र अहिरवार, अजय रैकवार, चंदन आठिया और संजू रैकवार को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। वहीं कोतवाली पुलिस ने भी बंडा बाजार क्षेत्र में सट्टा खिला रहे राजीव सोनी पुत्र लक्ष्मी नारायण सोनी को पकड़ा था।

कैंट पुलिस थाने में पकड़े जुआ खेलते 10 आरोपी

पुलिस को कैंट क्षेत्र में आरक्षक भानु प्रताप, श्रीकांत चौबे और अमन स्वामी ने टीम के साथ 16 मोहल्ला नाला के पास और कॉम्प्लेक्स के पास दबिश दी। यहां जुआ खेलते मनीष पुत्र हरीश राठौर 45 वर्ष, इमरान पुत्र मो. इस्लाम मकरानी 31 वर्ष, रोहित पुत्र सुंदरलाल कन्नौजिया 32 वर्ष, जयसिंह पुत्र बालचंद्र अहिरवार 46 वर्ष, अरबाज पुत्र ताज मोहम्मद 24 वर्ष, सुरेंद्र पुत्र मुन्नालाल यादव 44 वर्ष, साकिब उर्फ डिल्डुल पुत्र शकील मकरानी 32 वर्ष, मुन्ना पुत्र ब्रजलाल प्रजापति 25 वर्ष, रिजवान पुत्र सलीम मकरानी 39 वर्ष व रशीद पुत्र मो. जाफर राईन को मौके से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सदर थाना केंट क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से कुल 7 हजार रुपए नकद व ताश के पत्तों की दो गड्डियां बरामद की गईं। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया है।

02 Jan 2026 08:54 pm

