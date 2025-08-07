पुलिस ने खंडहर कमरे से जब्त की साठ हजार की अवैध शराब

बीना. आगासौद पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के लिए रखी 561 देसी शराब के क्वार्टर जब्त किए हैं। शराब बेचने वाला आरोपी जानकारी लगते ही मौके से भाग गया।

जानकारी के अनुसार पुलिस के लिए सूचना मिली थी कि ग्राम आगासौद में लक्ष्मीनारायण एवं जगदीश स्वामी मंदिर के बीच एक घर में विशन उर्फ ढक्कन तिवारी अवैध रूप से शराब बेच रहा है। बताए गए स्थान पर जब पुलिस पहुंची, तो विशन मौका देखते ही वहां से भाग गया। जब पुलिस खंडहर कमरे में अंदर पहुंची, तो वहां पांच बोरियों में रखे 561 देसी शराब के क्वार्टर (100.98 लीटर) जब्त किए, जिसकी कीमत 61 हजार 710 रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ &4(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।