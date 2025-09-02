थाना प्रभारी पर लगाया झूठा मामला बनाने का आरोप

जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा इस मामले में पुलिस थाने में लगी सीसीटीवी कैमरा और जहां भी घटना हुई सभी जगह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। जिसमें कहीं भी अधिवक्ता अंशित बलैया द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं की गई। थाना प्रभारी द्वारा झूठा मामला बनाया गया। ज्ञात हो कि विगत दिनों मकरोनिया नगर पालिका की टीम ने ज्योति नगर में आवारा कुत्तों को पकड़ा था। आरोप है कि आवारा कुत्तों को पकडऩे के दौरान नगर पालिका की टीम ने धनंजय नगोत्रा की गैरमौजूदगी में उनके घर में घुसकर उनके पालतू कुत्ता को भी पकड़ कर ले गए थे। जिसका धनंजय नगोत्रा ने विरोध किया था। वहीं नगर पालिका का कहना है वार्ड के लोगों ने आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानियों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी जिससे यह कार्रवाई की गई थी।