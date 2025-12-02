खुद को आर्मी अफसर बताकर तलाकशुदा महिला को शादी के लिए सागर बुलाया, मंगलसूत्र पहनाकर बलात्कार किया

15 नवंबर को महिला अपनी मां, 19 वर्षीय बेटी और बेटी की सहेली के साथ किराए की कार से कोरबा से सागर पहुंची। रात करीब 10.30 बजे आरोपी मकरोनिया चौराहे पर मिला और सभी के ठहरने को सिविल लाइन स्थित होटल में दो कमरे बुक करवाए। रात में ही आरोपी सभी को पास के मंदिर ले गया, जहां उसने महिला को मंगलसूत्र पहनाया। फिर रात को जरूरी बात के बहाने उसे बुलाकर बलात्कार किया।