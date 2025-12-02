Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

खुद को आर्मी अफसर बताकर तलाकशुदा महिला को शादी के लिए सागर बुलाया, मंगलसूत्र पहनाकर बलात्कार किया

शहर के अधेड़ व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ निवासी तलाकशुदा महिला से खुद को आर्मी ऑफिसर बता शादी के लिए सागर बुलाया। यहां महिला को मंगलसूत्र पहनाकर होटल में बलात्कार किया। अगले दिन वह काम पर जाने निकला और फिर नहीं लौटा। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 02, 2025

शहर के अधेड़ व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ निवासी तलाकशुदा महिला से खुद को आर्मी ऑफिसर बता शादी के लिए सागर बुलाया। यहां महिला को मंगलसूत्र पहनाकर होटल में बलात्कार किया। अगले दिन वह काम पर जाने निकला और फिर नहीं लौटा। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार पीडि़ता 38 वर्ष की तलाकशुदा है। उसके दो बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की रहने वाली पीडि़ता ने बताया कि मकरोनिया निवासी 55 वर्षीय शंभु सुमन पुत्र सरजुन प्रसाद से मैट्रिमोनियल ऐप पर दोस्ती हुई थी। उसने बताया था कि वह आर्मी आफिसर है और पत्नी की मौत हो गई है। शादी का प्रस्ताव रखा तो महिला ने स्वीकार कर लिया।

मैट्रिमोनियल ऐप पर एक माह पहले दोनों की दोस्ती

एक माह पहले दोनों की प्रोफाइल मैच हुई थी। बातों बाताें में दाेनों एक दूसरे से शादी करने तैयार हो गए। पीडि़ता वर्ष 2022 में पति से तलाक ले चुकी है। वह सिलाई का काम करके परिवार चलाती है। इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर सागर बुलाया।

शादी करने छत्तीसगढ़ से सागर आई महिला

आरोपी ने बताया कि पत्नी की मौत 10 साल पहले हो चुकी है। वह दोबारा शादी करना चाहता है। उसने महिला से वादा किया कि आर्य समाज मंदिर में दोनों पक्षों की मौजूदगी में शादी कर लेंगे। जिसके बाद वह किराए की कार से सागर आई।

मंदिर में पहनाया मंगलसूत्र सुबह होते ही फरार, बात बंद

15 नवंबर को महिला अपनी मां, 19 वर्षीय बेटी और बेटी की सहेली के साथ किराए की कार से कोरबा से सागर पहुंची। रात करीब 10.30 बजे आरोपी मकरोनिया चौराहे पर मिला और सभी के ठहरने को सिविल लाइन स्थित होटल में दो कमरे बुक करवाए। रात में ही आरोपी सभी को पास के मंदिर ले गया, जहां उसने महिला को मंगलसूत्र पहनाया। फिर रात को जरूरी बात के बहाने उसे बुलाकर बलात्कार किया।

आर्मी की इमरजेंसी ड्यूटी के नाम पर हो गया फरार

अगली सुबह आरोपी ने आर्मी की इमरजेंसी ड्यूटी पर जाने का बहाना बनाया। वहां से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में शादी करने का भरोसा दिलाया। इस तरह झांसा देकर सभी को वापस कोरबा भेज दिया। कुछ दिन फोन पर बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद आरोपी ने कॉल उठाना बंद कर दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया।

महिला फिर सागर आई तो तो सामने आया सच

अचानक बातचीत बंद करने देने से शंभू पर शक हुआ तो महिला दोबारा अपनी बेटी और सहेली के साथ सागर आई। स्थानीय लोगों से पता चला कि शंभू सुमन शादीशुदा है, उसकी पत्नी और बच्चे जिंदा हैं। उसने झूठ बोला था कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 05:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खुद को आर्मी अफसर बताकर तलाकशुदा महिला को शादी के लिए सागर बुलाया, मंगलसूत्र पहनाकर बलात्कार किया

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पथरिया जाट में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद, चार आरोपियों पर मामला दर्ज

सागर

देवरी में सागौन तस्करी पर पुलिस-वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21 लट्ठे सहित मालवाहक जब्त, दो गिरफ्तार

सागर

घटयात्रा और ध्वाजारोहण के साथ शुरू हुआ पंचकल्याण महोत्सव, आज होगा भगवान का जन्म

सागर

सुशील चौबे हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर जेल भेजा

Jail
सागर

सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.