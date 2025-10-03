रेलवे महाप्रबंधक दौरा: आने से पहले ही सुधारी जाने लगीं व्यवस्थाएं

बीना. पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के बीना रेलवे स्टेशन दौरे के दौरान रेलवे अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्लेटफॉर्म से लेकर प्रतीक्षालय तक सफाई, प्रकाश व्यवस्था और यात्रियों की सुविधाओं का खासा ध्यान रखा गया था, लेकिन दौरे के बाद स्थिति फिर जस की तस हो गई थी। अब चार अक्टूबर को जीएम फिर से आ रही हैं, जिससे एक बार फिर अधिकारी व्यवस्थाएं सुधारने में जुट गए हैं।

यात्रियों का कहना है कि व्यवस्थाएं केवल दौरे तक ही सीमित रहती हैं। सफाई व्यवस्था फिर से लचर हो चुकी है। प्लेटफॉर्म पर जगह-जगह गंदगी दिखाई देने लगी है। सबसे बड़ी समस्या मवेशियों की आवाजाही की है। प्लेटफॉर्म पर खुलेआम सांड और गाय घूमते रहते हैं, जिससे यात्रियों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर उस समय हडक़ंप मच गया जब दो सांड आपस में लडऩे लगे। अचानक मवेशियों की भीड़ से यात्रियों में भगदड़ की स्थिति बन गई थी। हालांकि लोग किसी तरह बचकर निकल पाए, लेकिन हादसे की आशंका टलते-टलते रह गई।