सागर

रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए चलाएगी दो पूजा स्पेशल ट्रेन

रक्सौल-वटवा साप्ताहिक स्पेशल और गोमती नगर-एलटीटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेंगी, बीना जंक्शन पर भी स्टॉपेज

सागर

sachendra tiwari

Sep 04, 2025

Railways will run two Puja special trains for the convenience of passengers
फाइल फोटो

बीना. रेलवे ने आगामी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा मांग को देखते हुए विशेष किराए पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। यह स्पेशल ट्रेनें जंक्शन पर रुकते हुए जाएंगी।
रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 05561 रक्सौल-वटवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 16 से 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11.20 बजे रक्सौल स्टेशन से चलेगी, जो अगले दिन रात 8 बजे वटवा स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन कुल 16 ट्रिप चलेगी। 05562 वटवा-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को रात 23.30 बजे वटवा स्टेशन से चलेगी, जो तीसरे दिन शाम 4 बजे रक्सौल स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन भी कुल 16 ट्रिप चलेगी। यह ट्रेन दोनों तरफ से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाधयाय, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना, संत हिरदाराम नगर, मक्सी, उज्जैन, नागदा, दाहोद, गोधरा, छायापुरी एवं आनंद स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में एक तृतीय श्रेणी कोच, 9 शयनयान श्रेणी, 8 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी सह-गार्ड के ब्रेक वैन रहेंगे।

गोमती नगर-एलटीटी-गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
05325 गोमती नगर-एलटीटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रात 12.15 बजे गोमती नगर स्टेशन से चलेगी और अगले दिन सुबह 5.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन कुल 6 ट्रिप चलाई जाएगी। 05326 एलटीटी-गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सुबह 7.55 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलेगी, जो दूसरे दिन सुबह 10.45 बजे गोमती नगर स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन भी कुल 6 ट्रिप चलेगी। ट्रेन दोनों तरफ से बादशाहनगर, लखनऊ सिटी, ऐशबाग, कानपुर सेन्ट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी एवं कल्याण स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन में एक एसी द्वितीय श्रेणी 3 एसी तृतीय श्रेणी, 8 शयनयान श्रेणी, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी सह गार्ड ब्रेक वैन रहेंगे।

Published on:

04 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए चलाएगी दो पूजा स्पेशल ट्रेन

