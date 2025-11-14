सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर करें निराकरण

निगमायुक्त ने की सीएम हेल्पलाइन शिकायकों को लेकर समीक्षा बैठक
सागर. नगर निगम क्षेत्र की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में निगमायुक्त ने भवन भूमि, लोककर्म, प्रकाश विभाग, जलप्रदाय, स्वास्थ्य विभाग, जन्म-मृत्यु, पेंशन, योजना, स्थापना, राजस्व सहित अधिकारियों व इंजीनियर्स को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। अधिकारी मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करें। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंबित शिकायतों को शीघ्र निराकृत किया जाए। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी, शाखा प्रभारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।
