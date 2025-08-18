Patrika LogoSwitch to English

सागर

जर्जर हो चुके सुलभ कांप्लेक्स को नहीं तोड़ रहे जिम्मेदार अधिकारी

जर्जर भवन के पास ही निकलते हैं मरीज व परिजन, बाजू में खुली हैं कैंटीन हादसे की आशंका

सागर

sachendra tiwari

Aug 18, 2025

Responsible officers are not demolishing the dilapidated Sulabh Complex
जर्जर सुलभ कांप्लेक्स

बीना. सिविल अस्पताल परिसर स्थित सुलभ कांप्लेक्स का भवन जर्जर हो चुका है और इसका उपयोग भी कई महीनों से नहीं हो रहा है। इसके बाद भी कांप्लेक्स को तोड़ा नहीं जा रहा है।
कांप्लेक्स जर्जर होने के कारण कई महीनों से बंद कर उसपर क्षतिग्रस्त होना लिख दिया गया है। भवन की दीवार में दरारे आने से गिरने की कगार पर हैं और अंदर छत भी गिर रही है। इस जर्जर भवन के बाजू से नगर पालिका का नया कांप्लेक्स तैयार भी हो रहा है। पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और गिरने की आशंका बनी हुई है, लेकिन इसे तोड़ा नहीं जा रहा है। जबकि यहां हर दिन मरीजों का आना-जाना है और वहां आकर मरीजों के परिजन बैठ भी जाते हैं। साथ ही बाजू में कैंटीन होने के कारण लोग आते हैं। यदि भवन गिरता है, तो बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर कांप्लेक्स भवन की जानकारी अधिकारियों को भी है, लेकिन फिर भी इसे तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

पिछले दिनों तोड़े गए थे मकान
पिछले दिनों शहर में जर्जर मकानों को नगर पालिका ने तोडऩे की कार्रवाई की थी, जिससे हादसा न हो। इस दौरान जर्जर शासकीय भवनों पर ध्यान नहीं दिया गया।

