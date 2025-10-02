Patrika LogoSwitch to English

सागर

खिमलासा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से जनता आक्रोशित, कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

धक्का-मुक्की करने वाले एएसआइ को हटाने की मांग, आश्वासन के बाद माने

less than 1 minute read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 02, 2025

Rising thefts in Khimlasa angered public, demand for action

पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीण

बीना. क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। हालात यह हैं कि आसपास के ही लोग चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पीडि़त की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस पर दबाव बनाने और दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं।

खिमलासा निवासी हरकिशन सेन ने बताया कि दो साल पहले उनके जनरेटर से कीमती सामान चोरी हो गया था और तीन महीने पहले उनके वाहनों से तीन बैटरी चोरी हुई थी। रविवार की शाम को उनके छोटे भाई रामकिशन सेन ने दो चोरों को पकड़कर थाने पहुंचाया। लेकिन कार्रवाई के बजाय खिमलासा थाने में पदस्थ एएसआइ सैयद अली ने पीडि़त के साथ धक्का-मुक्की करते हुए कॉलर पकड़ ली थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई और पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो चक्काजाम करेंगे। इसके बाद एसडीओपी नितेश पटेल ने तत्काल पुलिस अधीक्षक से बात की, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जांच की मांग

ग्रामीणों ने मांग की है कि थाने में लगे कैमरों की फुटेज चेक किए जाएं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है कि यदि पीडि़त के साथ इस तरह का व्यवहार होता रहा, तो जनता खुद सड़क पर उतरकर न्याय दिलाने का काम करेगी। फिलहाल उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलन टल गया है, लेकिन एएसआइ पर कार्रवाई की मांग अब भी जारी है।

02 Oct 2025 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खिमलासा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से जनता आक्रोशित, कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

