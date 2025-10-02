खिमलासा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से जनता आक्रोशित, कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

खिमलासा निवासी हरकिशन सेन ने बताया कि दो साल पहले उनके जनरेटर से कीमती सामान चोरी हो गया था और तीन महीने पहले उनके वाहनों से तीन बैटरी चोरी हुई थी। रविवार की शाम को उनके छोटे भाई रामकिशन सेन ने दो चोरों को पकड़कर थाने पहुंचाया। लेकिन कार्रवाई के बजाय खिमलासा थाने में पदस्थ एएसआइ सैयद अली ने पीडि़त के साथ धक्का-मुक्की करते हुए कॉलर पकड़ ली थी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई और पुलिसकर्मी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो चक्काजाम करेंगे। इसके बाद एसडीओपी नितेश पटेल ने तत्काल पुलिस अधीक्षक से बात की, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया।