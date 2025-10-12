आरएसएस के सागर विभाग कार्यवाह और उनकी पत्नी को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

करवा चौथ मनाकर पत्नी के साथ वापस अपने गांव जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सागर विभाग कार्यवाह और उनकी पत्नी को ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर बिखरे अंगों को पोटली में एकत्रित करना पड़ा। हादसा सुबह करीब 9.30 बजे झांसी-लखनादौन फोरलेन पर सुरखी के पास ओवरब्रिज के नीचे हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दंपति के शव उठाकर पीएम के लिए भेजे। वहीं ट्रक चालक हाइवे पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सागर विभाग कार्यवाह 45 वर्षीय अशोक दुबे पत्नी राधा ने बीती रात ही सागर में करवा चौथ की पूजा की थी। अशोक दुबे नाहरमऊ में शिक्षक हैं। सागर में उनके बच्चे पढ़ाई करने रहते थे। पर्व मनाने के बाद शनिवार की सुबह दुबे दंपति बाइक से वापस गांव जा रहे थे। तभी नेशनल हाइवे-44 पर सुरखी के पास बन रहे ओवरब्रिज के नीचे सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक से टकराने के बाद बाइक पर बैठी राधा दुबे उछलकर सड़क पर गिरीं और डंपर के पहिए उनके ऊपर से निकल गए। बाइक डंपर के नीचे फंस गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। ट्रक चालक को भी रोकने का प्रयास किया। घटना स्थल के थोड़े आगे आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग गया।