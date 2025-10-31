MP के बेटी ने थाईलैंड में बजाया डंका, कथक में जीता इंटरनेशनल सिल्वर मैडल

प्रतियोगिता 25 से 29 अक्टूबर को थाइलैंड के पटाया में आयोजित की गई। आस्था ने युवा वर्ग की शास्त्रीय श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह आयोजन यूनेस्को की सांस्कृतिक शाखा के सहयोग से किया गया था। इसमें भारत समेत कई देशों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आस्था ने अपने कथक नृत्य से निर्णायकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के मंच पर प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति की गरिमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया।