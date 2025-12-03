सागर के युवक की इंदौर में वाहन की टक्कर से मौत

रिंग रोड पर हादसा- दोस्त को छोड़कर लौट रहा था
सागर. साेमवार को इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात सड़क हादसे में सागर के युवक की मौत हो गई। वह अपनी स्पोर्ट्स बाइक से दोस्त को छोड़ने आया था। इसी बीच तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका।
सागर के बांदरी का रहने वाला संस्कार 22 वर्ष पुत्र सुनील इंदौर में रहकर जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा था। संस्कार के बड़े भाई के इंदौर में ही रहने वाले मित्र सुलभ ने बताया कि संस्कार अपने दोस्त को बाइक पर छोड़ने पहुंचा था। लौटते वक्त रिंग रोड पर मूसाखेड़ी स्थित पुखराज सिटी के सामने तेज रफ्तार वाहन ने रात करीब 10.45 बजे जोरदार टक्कर मार दी।
माता-पिता बांदरी में रहते है। वह घर का छोटा बेटा था। उसका बड़ा भाई भी बांदरी में ही रहता है। घटना की जानकारी लगते ही उसके बड़े भाई ने अपने दोस्त सुलभ यादव को तत्काल अस्पताल भेजा।
हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे उठाया और दोस्त की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक मौत हो गई थी। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का सोमवार को पीएम करवाया है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
