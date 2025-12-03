सागर के युवक की इंदौर में वाहन की टक्कर से मौत

सागर के बांदरी का रहने वाला संस्कार 22 वर्ष पुत्र सुनील इंदौर में रहकर जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा था। संस्कार के बड़े भाई के इंदौर में ही रहने वाले मित्र सुलभ ने बताया कि संस्कार अपने दोस्त को बाइक पर छोड़ने पहुंचा था। लौटते वक्त रिंग रोड पर मूसाखेड़ी स्थित पुखराज सिटी के सामने तेज रफ्तार वाहन ने रात करीब 10.45 बजे जोरदार टक्कर मार दी।