आ गई डेट… संत रविदास मंदिर का इस दिन होगा भव्य लोकार्पण, 101 करोड़ में बनकर होगा तैयार

नवंबर 2024 से मार्च 2024 तक 4 माह फंड के अभाव में मंदिर के सभी प्रोजेक्टों की गति रुक गई थी। उसके बाद 3 माह तक राजस्थान में पत्थर खदान में प्रतिबंध लग गया था, इसलिए कार्य प्रभावित हुआ। अब कार्य तेजी से शुरु किया गया है। बचे हुआ 20 प्रतिशत कार्य मुख्य मंदिर के स्ट्रक्चर और फिनिशिंग का है। पर्यटन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मनीष डेहरिया ने बताया कि इसी साल दिसंबर तक मुख्य मंदिर सहित फिनिशिंग कार्य पूरा करेंगे। फरवरी 2026 के पहले सभी कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है ताकि रविदास जयंती पर इसका लोकार्पण किया जा सके। (mp news)