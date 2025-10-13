दीपावली पर गैस संकट! सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

LPG cylinder booking pending: इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है। आगामी दिनों में धनतेरस, दीपावली, भाईदूज जैसे प्रमुख त्योहार होने से उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आवश्यकता अधिक पड़ रहीं है। वहीं झाबुआ जिला थोक उपभोक्ता भंडार में गुजरात एवं मप्र के बड़े शहरों से रसोई गैस का लॉट कम आने से समस्या बनी हुई है। इससे उपभोक्ताओं को गैस की टंकी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। भंडार कार्यालय में अभी तक करीब 2000 की बुकिंग पेडिंग चल रहीं है। (mp news)