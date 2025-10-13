Patrika LogoSwitch to English

झाबुआ

दीपावली पर गैस संकट! सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

MP News: त्योहारी सीजन में झाबुआ जिले में रसोई गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। इंदौर से लॉट कम आने से करीब 2000 उपभोक्ताओं की बुकिंग पेंडिंग पड़ी है।

2 min read

झाबुआ

image

Akash Dewani

Oct 13, 2025

LPG cylinder booking pending diwali 2025 jhabua mp news

LPG cylinder booking pending diwali 2025 jhabua (फोटो- सोशल मीडिया)

LPG cylinder booking pending: इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है। आगामी दिनों में धनतेरस, दीपावली, भाईदूज जैसे प्रमुख त्योहार होने से उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आवश्यकता अधिक पड़ रहीं है। वहीं झाबुआ जिला थोक उपभोक्ता भंडार में गुजरात एवं मप्र के बड़े शहरों से रसोई गैस का लॉट कम आने से समस्या बनी हुई है। इससे उपभोक्ताओं को गैस की टंकी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। भंडार कार्यालय में अभी तक करीब 2000 की बुकिंग पेडिंग चल रहीं है। (mp news)

बुकिंग काउंटर पर सूचना चस्पा

दीपावली से पूर्व रसोई गैस की मांग बढ़‌ने एवं खपत अधिक होने से किल्लत आती है। उपभोक्ता भंडार में गैस की रिफिल गुजरात एवं मप्र के बड़े शहरों से समय पर नहीं आने से उपभोक्ता लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। इसके बाद एक सप्ताह या 10 दिन तक रिफिल नहीं आने के बाद भंडार के चक्कर काटने पर उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है।

भंडार के बुकिंग काउंटर पर रिफिल के किल्लत की सूचना पिछले एक सप्ताह से चस्पा कर दी गई है। जिला थोक उपभोक्ता भंडार ‌द्वारा एलपीजी गैस मंगवाई जाती है। घरेलू गैस सिलेंडर के साथ व्यवसायिक सिलेंडर भी कम संख्या में आने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। (mp news)

बुकिंग अधिक, रिफिल कम आ रही

संबंधी समस्या से जूझना ना पड़े। दरअसल जिला थोक उपभोक्ता भंडार में गैस टंकीयों की किल्लत की समस्या पिछले 15 दिनों से है। त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं द्वारा गैस की खपत बढ़ने पर रिफिल बुकिंग अधिक करवाने और दूसरी ओर भंडार को गैस कंपनी से लॉट कम आने से समस्या खड़ी हो गई है।

पहले जहां उपभोक्ता द्वारा बुकिंग करने पर अगले दिन रिफिल हॉकरों द्वारा घर पहुंला दी जाती थी। वहीं अब रिफिल उपभोक्ता भंडार एवं गोडाउन के कई चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिल पा रहीं हैं। जिला थोक उपभोक्ता भंडार से झाबुआ शहर के अलावा आसपास के क्षेत्र भी जुड़े हैं। (mp news)

10 दिनों में 2 बार आया गैस सिलेंडरों का लॉट

जिला थोक उपभोक्ता भंडार के प्रबंधक एलएस राठौर ने बताया कि पिछले 10-12 दिनों में भंडार को मप्र के इंदौर से दो बार गैस रिफिल का लॉट प्राप्त हुआ। एक लॉट 9 अक्टूबर और दूसरा लॉट 11 अक्टूबर को आया। जबकि पहले प्रतिदिन रिफिल का लॉट आता था। वहीं अब तक 10 दिन में 2-3 बार ही वाहन आने से समस्या आ रही है। पहले गैस रिफिल की बुकिंग करीब 2500 के आसपास पेडिंग थी।

वहीं अब करीब 2 हजार बुकिंग पेडिंग है। जिसे धीरे-धीरे गैस टंकियों का लॉट आने पर कम किया जाएगा। उपभोक्ता भंडार प्रबंधन की प्राथमिकता है कि दीपावली पर्व से पूर्व सभी पेडिंग बुकींग क्लीयर करने के साथ उपभोक्ताओं को गैस संबंधी समस्या से जूझना न पड़े। (mp news)

