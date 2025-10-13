खाली पड़े प्लॉट के मालिकों पर होगी कार्रवाई, नपा वसूलेगी रकम, बनेगी बॉउंड्री वॉल

Nagar Palika Action: अशोकनगर शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नपा तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिकों में जागरुकता का अभाव होने के कारण शहर में स्वच्छता का अभाव नजर आता है। नपा शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक नया कदम उठा रही है। इसके लिए नपा ने शहर में करीब 150 खाली प्लाटों को चिन्हित किया है, जो वार्डों में गंदगी और बदबू का कारण बन रहे है। नगरपालिका ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने जा रही है, कि खाली प्लाट (empty plots) गदंगी का कारण नहीं बन सकेंगे।