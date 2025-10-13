खाली पड़े प्लॉट के मालिकों पर होगी कार्रवाई, नपा वसूलेगी रकम, बनेगी बॉउंड्री वॉल

ashoknagar nagar palika action empty plots boundary wall (फोटो- सोशल मीडिया)
Nagar Palika Action: अशोकनगर शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए नपा तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिकों में जागरुकता का अभाव होने के कारण शहर में स्वच्छता का अभाव नजर आता है। नपा शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक नया कदम उठा रही है। इसके लिए नपा ने शहर में करीब 150 खाली प्लाटों को चिन्हित किया है, जो वार्डों में गंदगी और बदबू का कारण बन रहे है। नगरपालिका ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने जा रही है, कि खाली प्लाट (empty plots) गदंगी का कारण नहीं बन सकेंगे।
लोगों ने शहर में विभिन्न कॉलोनियों में प्लाट ले रखें हैं, लेकिन इन प्लाटों की भूस्वामी देखरेख नहीं कर रहे है। जिसके कारण यह प्लाट वार्ड और मोहल्ले में कचरा घर बने हुए है। जिसके कारण इन प्लाटों में गंदगी भरी पड़ी है। इन वार्डों में गंदगी और बदबू के कारण लोगों का रहना मुहाल हो गया है। इसके अलावा यहां पर पानी के रुकने और गदंगी होने से बीमारियां फैलाने वाले मच्छर भी पनप रहे है। (MP News)
जिला पंचायत कार्यालय के पीछे एक बड़े हिस्से में भरा पानी- शहर में वैसे तो कई खाली प्लाट है, जिसमें से पहला मामला वार्ड क्रमांक एक दुर्गा कालोनी स्थित पुराने जिला पंचायत कार्यालय के पीछे एक बड़े से हिस्से में बारिश का पानी रुका हुआ है। जहां गंदगी पनप रही है. इसके अलावा यहां बीमारियां फैलाने वाले मच्छर और बदबू से वार्डवासी परेशान है साथ ही अन्य जहरीले जीवों का खतरा भी यहां बना रहता है।
तायड़े कॉलोनी में खाली प्लाट लोगों के लिए कचराघर के रूप में काम आ रहा- 2. शहर के वार्ड नंबर 3 में तायड़े कालोनी रोड पर खाली प्लाट पड़ा हुआ है। जिसके आस पास मकान भी बन चुके है, लेकिन यह खाली प्लाट लोगों के लिए कचराघर के रुप में काम में आ रहा है। आलम यह है कि इस खाली प्लाट का कचरा सड़क पर आ गया। जिससे यहां से निकलनें वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। (MP News)
खाली प्लाट मालिकों को नगरपालिका पूर्व में कई मर्तबा नोटिस जारी कर चुकी है। बावजूद इसके लोगों ने अपने प्लाटों की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में नगरपालिका ने शहर में सर्वे कराया जिसमें तकरीबन 150 प्लाट चिन्हित किये गये। जिस पर नपा अब कड़ा एक्शन लेने के मूढ़ में नजर आ रही है। नपा की कार्ययोजना के तहत पहले नोटिस जारी किये जाएंगे इसके बाद भी यदि प्लाट मालिकों ने निर्माण कार्य नहीं कराया या बाउंड्रीवाल नहीं बनाई तो नपा वहां पर बाउंड्रीवाल कराएगी। (MP News)
प्लाट मालिकों को नोटिस देने के बाद पीआईसी की बैठक में इस मामले का प्रस्ताव रखा जाएगा कि इन खाली प्लाटों पर बाउंड्रीवाल का निर्माण नपा कराएगी और बाउंड्रीवाल के निर्माण में जो राशि व्यय होगी, उसकी वसूली संबंधित प्लाट मालिकों से की जाए। (MP News)
दीपावली के त्योहार को लेकर लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। ऐसे में घर पर निकलने वाला कचरा लोग सड़कों पर फेंक रहे है। इस मामलें में नपा का कहना है कि दीपावली पर निकलने वाले कचरे को लेकर अतिरिक्त वाहन लगाए गए है। इसके अलावा प्रत्येक गली में वाहन भी पहुंच रहे है। नपा ने लोगों से अपील की है कि वह घरों से निकलने वाले कचरे को बोरी में रखें और दूसरे दिन कचरा गाड़ी में डालें, जिससे सड़कों पर कचर एकत्रित न हो। (MP News)
शहर में स्वच्छता को लेकर नपा लगातार कार्य कर रही है। खाली प्लाट में लोग कचरा डाल रहे है। जिससे यहां गंदगी और बदबू से शहरवासी परेशान है। नपा ने इस मामलें में सर्वे कराया, जिसमें शहर में 150 प्लाट चिन्हित किये गये। जिन्हें नोटिस जारी कियें जाएंगे। इसके बाद भी यदि वहां निर्माण नहीं कराया गया, तो नपा बाऊंड्रीवाल बनाएंगी। यह मामला पीआईसी की बैठक में रखा जाएगा। जिसके बाद बाउंड्रीवाल के निर्माण में जो राशी व्यय की जाएगी उसकी वसूली प्लाट मालिकों से की जाएगी।- नीरज मनोरिया, नपाध्यक्ष, नगरपालिका अशोकनगर
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग