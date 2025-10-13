बड़ा ड्रामा! BMO ने सुबह क्लीनिकों पर की कार्रवाई, दोपहर में खुद दे दिया इस्तीफा

शनिवार को जिले के बेगमगंज नगर में प्राइवेट डॉक्टर द्वारा उपचार किए जाने के दौरान एक माह की बच्ची की मौत होने का मामला सामने आया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ डॉ. एचएन मांडरे, एसडीएम सौरभ मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बीएमओ एवं ड्रग इंस्पेक्टर ने निजी डॉक्टर के क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर की जांच पड़ताल की थी, लेकिन कोई प्रतिबंधित दवा नहीं मिली। (Cough Syrup Case)